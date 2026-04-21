Drága lett a pecázás, százezres pénzbüntetést kapott a szabályszegő horgász

Komoly büntetés járt egy szabálytalan horgászatért a Balatonnál: egy horgász több mint százezer forintos bírságot kapott, miután több előírást is megszegett a tilalmi időszakban – írja a Veol.

Büntetés a Balatonnál: több mint százezer forintba került két hal (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A hatóságok beszámolója szerint egy miskolci férfi 2026 márciusában Balatonföldvár térségében horgászott, ahol három balint is megtartott a fogási tilalom idején. Ez önmagában is büntetés kiszabását vonhatja maga után, azonban az ügyben további szabálytalanságokat is feltártak.

A horgász ugyanis tiltott időszakban pergető módszert alkalmazott, műcsalit használt, ami ilyenkor nem engedélyezett, valamint az egyik kifogott hal a méretkorlátozás alatt volt.

Ezek együttesen alapozták meg a jelentős összegű büntetés kiszabását.

Több mint százezer forintos pénzbüntetés

Az ügy végén a hatóság meghozta döntését: a szabályszegő horgászt 102 100 forintos büntetés megfizetésére kötelezték, emellett 9 hónapra eltiltották a horgászattól.

A Balaton élővilágának megőrzése érdekében szigorú szabályozás van érvényben. Tavasszal több halfaj ívási időszaka zajlik, ezért ilyenkor különösen fontos a tilalmak betartása.

2026. március 12-én a kora esti órákban, a Deseda toponári oldalán, a Mogyorósnál akadt horogra egy 165,5 centiméter hosszú, körülbelül 40 kilogrammos harcsa. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület beszámolója szerint a halat Sándor István fogta, akinek ez volt eddigi legnagyobb zsákmánya.