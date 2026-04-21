Drága lett a pecázás, százezres pénzbüntetést kapott a szabályszegő horgász

Drága horgászattal zárult egy miskolci férfi hétvégéje. A horgász márciusban három balint is megtartott a fogási tilalom idején, és több egyéb szabálytalanságot elkövetett, ezért súlyos büntetést kapott.
Komoly büntetés járt egy szabálytalan horgászatért a Balatonnál: egy horgász több mint százezer forintos bírságot kapott, miután több előírást is megszegett a tilalmi időszakban – írja a Veol

Büntetés a Balatonnál: több mint százezer forintba került két hal
Büntetés a Balatonnál: több mint százezer forintba került két hal
Fotó: Unsplash

A hatóságok beszámolója szerint egy miskolci férfi 2026 márciusában Balatonföldvár térségében horgászott, ahol három balint is megtartott a fogási tilalom idején. Ez önmagában is büntetés kiszabását vonhatja maga után, azonban az ügyben további szabálytalanságokat is feltártak. 

A horgász ugyanis tiltott időszakban pergető módszert alkalmazott, műcsalit használt, ami ilyenkor nem engedélyezett, valamint az egyik kifogott hal a méretkorlátozás alatt volt. 

Ezek együttesen alapozták meg a jelentős összegű büntetés kiszabását. 

Több mint százezer forintos pénzbüntetés

Az ügy végén a hatóság meghozta döntését: a szabályszegő horgászt 102 100 forintos büntetés megfizetésére kötelezték, emellett 9 hónapra eltiltották a horgászattól. 

A Balaton élővilágának megőrzése érdekében szigorú szabályozás van érvényben. Tavasszal több halfaj ívási időszaka zajlik, ezért ilyenkor különösen fontos a tilalmak betartása. 

