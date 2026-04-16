Már itthoni étteremben is kapni a világhírű TikTok-burgonyát

A közösségi médiában terjedő gasztrotrendek közül most a héjában sült burgonya lett az egyik legnagyobb kedvenc. A Londonból indult „jacket potato” hamar virálissá vált a TikTokon, és mindenki leutánozza a receptet – írja a Zaol.

A TikTokon terjedő burgonya már Magyarországon is megjelent, és egy nagykanizsai étterem is felvette az étlapjára. A nagykanizsai Adam’s Kávézó, Étel- és Koktélbár is lecsapott a trendre, és már saját változatban kínálja a „dzsekis burgonyát”.

Így készül a különleges burgonya

A fogás elkészítésének alapja a magas keményítőtartalmú, sárga héjú burgonya, amelyet először alaposan megmosnak, de nem hámoznak meg. Ezután előfőzik, majd magas hőmérsékleten egészben megsütik, hogy kívül ropogós, belül pedig krémesen puha legyen.

A kész burgonyát középen felvágják, belsejét vajjal és sajttal krémesítik, majd különféle feltétekkel gazdagítják.

A tavaszi kerti munkák időszakában sokan készülnek arra, hogy elültessék a krumpli gumóit, ám a jó terméshez több veszélyforrásra is figyelni kell. A zalaegerszegi Vetőmag és Gazdabolt tulajdonosai szerint a talajfertőtlenítés, a megfelelő tápanyag-utánpótlás, a fitoftóra elleni védekezés, valamint a burgonyabogár elleni időben végzett kezelés is alapvető feltétele annak, hogy valóban szép és egészséges termés kerüljön a földből a kamrába. További részleteket az Origo oldalán olvashat.

A csírázó krumpli azért alakul ki, mert a burgonya természetes módon hajtani kezd, főleg akkor, ha túl meleg, világos vagy nedves helyen tárolják. A gondot az okozza, hogy ilyenkor megnőhet benne a glikoalkaloidok, köztük a szolanin mennyisége, főleg a csírákban, a zöld részekben és a héjhoz közeli területeken. Ezek nagyobb mennyiségben gyomorpanaszokat, hányást, hasmenést, sőt súlyosabb esetben idegrendszeri tüneteket is okozhatnak.