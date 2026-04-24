Évek óta tart a küzdelem vidéken – bűz és fertőzésveszély is fenyegetheti a helyieket

Ádándon, Somogy Vármegyében egy tojásfeldolgozó környékén élők szerint tartósan jelen lévő bűz nehezíti a mindennapokat. A lakossági panaszok szerint a telephely közelében ipari hulladéknak számító tojáshéj kerülhetett a földbe, ami időszakosan erős szaghatást okoz. A helyiek attól tartanak, hogy a jelenség talajszennyezéshez és akár a talajvíz érintettségéhez is vezethet – tájékoztat a Sonline.

Lakók szerint a bűz évek óta visszatérő probléma

Mi okozza az elviselhetetlen bűzt Ádándon?

A lakók beszámolói szerint a szaghatás egy, a tojásfeldolgozóhoz köthető területről ered. Információik alapján nagy mennyiségű, darált tojáshéjat helyezhettek el földbe ásott gödrökben, amely bomlásnak indulva intenzív szagot áraszthat. A jelenség főként légnyomásváltozás idején – például napfelkelte és naplemente körül – erősödik fel.

Hogyan került tojáshéj a földbe az ádándi telepen?

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a hatósági ellenőrzés során megállapították, hogy a tojásfeldolgozó üzeméből származó tojáshéjat az ingatlanon belül kialakított gödrökben helyezték el. Ez ellentétes az állati eredetű melléktermékek kezelésére vonatkozó szabályokkal, amelyek előírják, hogy az ilyen ipari hulladékot engedéllyel rendelkező partnerrel kell elszállíttatni és megsemmisíttetni. Az ügyben eljárás indult, és bírságot szabtak ki.

Milyen egészségügyi kockázata lehet a bűznek és a szaghatásnak?

A tartós szaghatás nemcsak kellemetlen, hanem bizonyos esetekben egészségügyi problémákat is okozhat. A lakossági panaszok és szakértői megfontolások alapján a következő kockázatok merülhetnek fel:

fejfájás és általános rossz közérzet;

légúti irritáció;

hányinger, émelygés;

alvászavarok a visszatérő szaghatás miatt;

stressz és pszichés terhelés;

esetleges talajszennyezésből eredő közegészségügyi kockázatok;

talajvíz szennyeződésének lehetősége.

A lakók szerint a probléma évek óta fennáll, ezért azt szeretnék, ha a hatóságok tartós megoldást találnának, és az érintett hulladékot elszállítanák a területről.