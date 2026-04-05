Újra megnyílt a Citadella, sokan várták már ezt a pillanatot – galéria

Ahogy az Origo korábban megírta, Budapesten, 2026. április 5-én, húsvétvasárnap megnyílt a Citadella. A Gellért-hegy tetején álló egykori erőd a felújítás után már nemcsak turisztikai látványosságként, hanem nyitott közösségi térként is működhet, a megnyitón pedig Orbán Viktor is beszédet mond.

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A Citadella megnyitója: megújult tér várja a látogatókat

A beruházás során új bejáratok, átjárók és zöldfelületek jöttek létre, emellett a belső térben közpark és kiállítótér is helyet kapott. A megújult Citadellában a szervezők kétnapos programsorozattal készültek, így a nyitóhétvége nemcsak az átadásról, hanem közösségi programokról is szól.