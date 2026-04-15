Emberi csontvázra bukkant egy kutyasétáltató férfi

Az emberi csontváz a sűrű növényzet között, egy nehezen megközelíthető területen hevert – számolt be a Paraméter.

Az emberi csontvázat Besztercebánya Fončorda városrészében, egy erdős területen találták (illusztráció)

Vizsgálatok alá vetik a csontvázat

A rendőrség előzetes megállapításai szerint a csontok már legalább három éve ott lehettek, ágak és levelek borították, ami arra utal, hogy a megtalálásuk többé-kevésbé a véletlennek köszönhető. A rendőrség egységei még az éjszaka folyamán átkutatták a területet további nyomok reményében, amelyek segíthetnek felderíteni az ügyet.

A helyszínre orvos szakértőt is hívtak, aki nem állapította meg látható károsodások jeleit, további részleteket viszont csak a labor- és DNS-vizsgálatok után tud mondani.

A helyszíni szemle során megállapították, hogy minden bizonnyal egy férfi földi maradványait találhatták meg.

A rendőrök a környéket átkutatva iratokat is találtak, azt viszont egyelőre nem erősítették meg, hogy bármiféle összefüggésben lehetnek az elhunyttal. A hatóság több forgatókönyvvel is dolgozik az esettel kapcsolatban, halálokozás ügyében indult eljárás.

