Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor és J. D. Vance közös sajtótájékoztatót tart – kövesse nálunk élőben!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
gyász

Meghalt a Ki nyer ma? legendás műsorvezetője

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elhunyt Czigány György József Attila- és Erkel Ferenc-díjas költő, író, újságíró, a Magyar Rádió legendás műsorvezetője. A Czigány György nevéhez kötődő rádiós és irodalmi életmű meghatározó része marad a magyar kultúrának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyászczigány györgyműsorvezetőíró

2026. április 6-án, 94 éves korában meghalt Czigány György József Attila- és Erkel Ferenc-díjas költő, író, újságíró, érdemes művész, a Ki nyer ma? című rádióműsor alapító műsorvezetője – tudatta a család az MTI-vel.

Czigány György (1931-2026)
Fotó: Czimbal Gyula / MTI

Czigány György a magyar rádiózás meghatározó alakja volt

Czigány György a Magyar Rádió és később a Magyar Televízió ismert személyisége volt, nevéhez olyan műsorok kötődtek, mint a Ki nyer ma?, a Házimuzsika vagy a Muzsikáló reggel

Munkásságának fontos része volt az irodalom is, versei, prózái és műfordításai is jelentősek.

Számos díjjal ismerték el

Pályafutása során több rangos kitüntetést kapott, köztük Erkel Ferenc-díjat, József Attila-díjat, Prima Primissima díjat és a Magyar Köztársasági Érdemrend több fokozatát.

További gyászhírek:

Gyász! Elhunyt a Füles mackó magyar hangja

90 éves korában elhunyt a miskolci születésű és kötődésű legendás bábművész. Gyurkó Henrik neve és hangja örökre összeforrt a televízióban ismert Füles Mackó bábfigurájával, amely sok generációnak vált felejthetetlenné.

Elhunyt a magyar nótakirálynő – 92 éves volt

Elhunyt a magyar nóta és a cigánydal egyik legismertebb előadója, akinek hangja generációk számára vált meghatározó élménnyé. A Madarász Katalin nevéhez kötődő művészi örökség a magyar zenei élet maradandó része marad.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról