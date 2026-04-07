Meghalt a Ki nyer ma? legendás műsorvezetője

2026. április 6-án, 94 éves korában meghalt Czigány György József Attila- és Erkel Ferenc-díjas költő, író, újságíró, érdemes művész, a Ki nyer ma? című rádióműsor alapító műsorvezetője – tudatta a család az MTI-vel.
Czigány György a magyar rádiózás meghatározó alakja volt
Czigány György a Magyar Rádió és később a Magyar Televízió ismert személyisége volt, nevéhez olyan műsorok kötődtek, mint a Ki nyer ma?, a Házimuzsika vagy a Muzsikáló reggel.
Munkásságának fontos része volt az irodalom is, versei, prózái és műfordításai is jelentősek.
Számos díjjal ismerték el
Pályafutása során több rangos kitüntetést kapott, köztük Erkel Ferenc-díjat, József Attila-díjat, Prima Primissima díjat és a Magyar Köztársasági Érdemrend több fokozatát.
Gyász! Elhunyt a Füles mackó magyar hangja
90 éves korában elhunyt a miskolci születésű és kötődésű legendás bábművész. Gyurkó Henrik neve és hangja örökre összeforrt a televízióban ismert Füles Mackó bábfigurájával, amely sok generációnak vált felejthetetlenné.
Elhunyt a magyar nótakirálynő – 92 éves volt
Elhunyt a magyar nóta és a cigánydal egyik legismertebb előadója, akinek hangja generációk számára vált meghatározó élménnyé. A Madarász Katalin nevéhez kötődő művészi örökség a magyar zenei élet maradandó része marad.