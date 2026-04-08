Szenvedély, dráma, hatalmas show – elképesztő műsor érkezik a televízióra

A Dankó Pista operett két részét április 10-én és 11-én tűzi műsorára az M5. A Budapesti Operettszínház előadásában Sándor Péter, Nótár Mary és Mága Zoltán is szerepel.

Dankó Pista operett az M5 műsorán két részben

Április 10-én és 11-én 18 órától vetíti az M5 csatorna a vadonatúj Dankó Pista operett első és második részét, amelyet élőben eddig csak egyetlen alkalommal láthatott a közönség az MVM Dome-ban. A Budapesti Operettszínház ősbemutatója óriási sikert aratott, most pedig a tévénézők is megismerhetik a zeneszerző látványos, érzelmekkel teli történetét.

A produkció szerelemmel, drámával, humorral és felejthetetlen dallamokkal idézi meg Dankó Pista életét, akit a magyar zenei romantika egyik legnagyobb alakjaként tartanak számon. A története ma is működik: szegénységből induló tehetség, szabályokat felrúgó szerelem, országos hírnév, botrányok és művészi szenvedély rajzolódik ki benne.

Az előadás látványvilága, LED-falai, modern koreográfiája, nagyzenekari hangzása és lendületes tempója sokkal közelebb áll egy mai musicalhez vagy koncertshow-hoz, mint a klasszikus operettekhez. A címszerepet Sándor Péter alakítja, mellette Nótár Mary és Mága Zoltán is feltűnik a darabban.

A finálé különösen emlékezetes: 300 cigányzenész egyszerre húzta az Eltörött a hegedűm című dalt. Az M5 most olyan kulturális eseményt hoz el a képernyőre, amely egyszerre grandiózus, modern és erősen magyar – számol be a Borsonline.hu.

Fények, botrányok, sikerek – több mint 100 éves az Operettszínház

Kevés budapesti épület mondhatja el magáról, hogy falai között mulatók, botrányok, világsztárok és legendás előadások váltották egymást. Az Operettszínház 1922-es megnyitásával azonban végleg új korszak kezdődött: a Nagymező utcai épület a könnyed szórakoztatás és a magas művészet találkozóhelyévé vált. 2025-ben, több mint egy évszázaddal később is élő bizonyítéka annak, hogy az operett és a musical időtálló műfajok – és Budapest kulturális szíve továbbra is itt dobog.