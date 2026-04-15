Így kaphatja vissza szétdrogozott orrát T. Danny – kegyetlen időszak elé néz az énekes

„Kvázi elég hamar összeesett az orrom, pár nap leforgása alatt. Nagyon hamar – nem tudom, ezt hogy mondjam – azt láttam, hogy egy szörnyet kreáltam, ez már nem én vagyok, és fájt beismerni, hogy miért nem lehetett ebből szép lassan kijönni, és miért így kell véget érjen, hogy ilyen csúnya véget ér, szó szerint csúnya véget” – mondta el a dokumentumfilmben T. Danny. A droghasználat, különösen az orron át szippantott serkentőszerek (például kokain, metamfetamin) rendszeres használata súlyos, gyakran visszafordíthatatlan nyálkahártya- és porcsorvadást okoz az orrban. Ez következhetett be Danny esetében is, hívta fel a figyelmet a Blikk.

T. Dannyre plasztikai műtétsorozat vár

A jelenleg kizárólag maszkban mutatkozó énekes elmondta, már egyeztetett orvosokkal a korrekció miatt: „Azt mondták, hogy meg tudják csinálni az orromat, és szép lesz! A lehető legjobb kezekben vagyok, pontos dátumot még nem tudok, de azért az eléggé para, hogy nem volt még semmilyen műtétem, és most vár rám egy eléggé komoly, úgyhogy az kicsit ijesztő.”

Kellemetlen műtéti sorozat, és hosszú felépülés vár T. Dannyre

Plasztikai sebész árulta el, mi vár most az énekesre.

Több műtétből álló sorozat várható ilyen esetben, a porcot is feltehetően pótolni kell, amihez a test különböző tájairól lehet saját porcot venni, és abból egy strukturális építkezést végrehajtani, ami mindenképpen egy áldozatos műtéti sorozat, mind a beteg, mind az ellátó orvos részéről

– magyarázta a szakember.

A porcsorvadást vagy porchiányt helyreállító plasztikai beavatkozás (pl. mozaikplasztika, porcátültetés) után a felépülés folyamata hosszú, jellemzően hat-nyolc hónap, de a teljes terhelhetőség elérése akár 12-18 hónapig is eltarthat.

Terápiás folyamaton kell keresztülmennie az énekesnek

Dannynek nem csak fizikailag, hanem lelkileg is talpra kell állnia ezek után. Hogy lelkileg mi segíthet most a felépülésben a zenésznek, arról Csehák Hajnalka klinikai szakpszichológust kérdeztük.

Aki függő, hatalmas szorongást él meg, nagyon gyakran depressziós, nehéz lelkiállapotot él meg. Függőségekről leszoktató terápia segíthet ilyenkor, a pszichés segítség révén a szorongását, depresszióját oldani kell. Ehhez egy olyan terápiás folyamatra van szükség, ami többféle módszert ötvöz. Mindemellett új célokat kell kitűzni, az „éhséget”, amire rá van függve az adott ember, csökkenteni, és gyakran helyettesíteni kell valamivel

– nyilatkozta a szakember, aki a lapnak arról is beszélt, hogy maga a film elkészítése, a kitárulkozás is már a terápiás folyamat része.