Tavaszi pánik: tényleg gyilkos darazsak támadnak?

A darázs megjelenése tavasszal rendszeresen pánikot okoz, pedig sok esetben nem is darazsakkal állunk szemben. A témában egy egészségügyi kártevőirtót kérdeztünk, aki szerint a legtöbb esetben nincs ok komolyabb aggodalomra – írja a Zaol.

Egy darázsfészek ijesztő látvány lehet

Gyilkos darázs – inkább csak a képzelet szüleménye

Tapasztalatai alapján sok bejelentés érkezik kora tavasszal, amikor a lakók attól tartanak, hogy „veszélyes darazsak” lepték el az otthonukat. Ilyenkor gyakran túlzó leírások is elhangzanak: a rovarok „támadni akarnak”, „kinézték maguknak a háziállatokat”, vagy éppen „morognak”. A szakember szerint ezek a félelmek többnyire az ismeretlentől való szorongásból fakadnak.

A pontos azonosítás kulcsfontosságú, hiszen a sárga-fekete rovarok többsége nem veszélyes, sőt sok közülük kifejezetten hasznos vagy akár védett is. A szakember kiemelte, hogy gyakran darazsaknak néznek olyan fajokat, mint a szabóméhek, zengőlegyek, háziméhek, vadméhek, fadongók, poszméhek vagy a fazekas darazsak, amelyek alapvetően nem agresszívek.

Egy másik gyakori jelenség tavasszal a méhrajok megjelenése. Előfordul, hogy egy raj ideiglenesen megtelepszik egy ház falán, ami sokakat megijeszt, ám ezek a rajok általában rövid időn belül maguktól továbbállnak, így a helyzet beavatkozás nélkül is megoldódik.

A szakember szerint a legfontosabb, hogy a lakók ne essenek pánikba, és ne próbálják saját kezűleg kezelni a helyzetet. A kártevőirtók feladata nem csupán az eltávolítás, hanem a pontos beazonosítás és a felelős döntés meghozatala is. Nem minden rovar irtható, különösen, ha védett fajról van szó.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb esetben nincs szó valódi veszélyről, és a „gyilkos darazsak” inkább csak a képzeletben léteznek. A szakértők szerint érdemes megőrizni a nyugalmat, és szükség esetén szakemberhez fordulni.

Mutatunk pár egyszerű trükköt, hogyan űzzük el a darazsakat a kerti partiról!

Augusztusban a rovarok különösen tolakodóvá válnak, mert a kolóniájuk lassan elpusztul. A darázs ilyenkor már nem a lárvákat eteti, hanem saját magának keres táplálékot.