Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
darázs

Tavaszi pánik: tényleg gyilkos darazsak támadnak?

18 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A jó idő beköszöntével egyre több rovar jelenik meg a kertekben és az udvarokon, ami sokaknál azonnal riadalmat kelt. Sokan ilyenkor attól tartanak, hogy darázs lepte el a környezetüket, pedig a valóság ennél jóval árnyaltabb.
Link másolása
Vágólapra másolva!
darázskártevőírtópánik

A darázs megjelenése tavasszal rendszeresen pánikot okoz, pedig sok esetben nem is darazsakkal állunk szemben. A témában egy egészségügyi kártevőirtót kérdeztünk, aki szerint a legtöbb esetben nincs ok komolyabb aggodalomra – írja a Zaol.

Egy darázsfészek ijesztő látvány lehet – Fotó: Unsplash
Gyilkos darázs – inkább csak a képzelet szüleménye

Tapasztalatai alapján sok bejelentés érkezik kora tavasszal, amikor a lakók attól tartanak, hogy „veszélyes darazsak” lepték el az otthonukat. Ilyenkor gyakran túlzó leírások is elhangzanak: a rovarok „támadni akarnak”, „kinézték maguknak a háziállatokat”, vagy éppen „morognak”. A szakember szerint ezek a félelmek többnyire az ismeretlentől való szorongásból fakadnak.

A pontos azonosítás kulcsfontosságú, hiszen a sárga-fekete rovarok többsége nem veszélyes, sőt sok közülük kifejezetten hasznos vagy akár védett is. A szakember kiemelte, hogy gyakran darazsaknak néznek olyan fajokat, mint a szabóméhek, zengőlegyek, háziméhek, vadméhek, fadongók, poszméhek vagy a fazekas darazsak, amelyek alapvetően nem agresszívek.

Egy másik gyakori jelenség tavasszal a méhrajok megjelenése. Előfordul, hogy egy raj ideiglenesen megtelepszik egy ház falán, ami sokakat megijeszt, ám ezek a rajok általában rövid időn belül maguktól továbbállnak, így a helyzet beavatkozás nélkül is megoldódik.

A szakember szerint a legfontosabb, hogy a lakók ne essenek pánikba, és ne próbálják saját kezűleg kezelni a helyzetet. A kártevőirtók feladata nem csupán az eltávolítás, hanem a pontos beazonosítás és a felelős döntés meghozatala is. Nem minden rovar irtható, különösen, ha védett fajról van szó.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb esetben nincs szó valódi veszélyről, és a „gyilkos darazsak” inkább csak a képzeletben léteznek. A szakértők szerint érdemes megőrizni a nyugalmat, és szükség esetén szakemberhez fordulni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról