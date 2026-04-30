Delhusa Gjon pere összeomlott – így bukta el a milliós sérelemdíjat

Delhusa Gjon keresetének elutasítása egy közel egy éve tartó konfliktus újabb fejezete. Az ügy egy szabálytalan parkolásról készült videó miatt robbant ki, amelyet az újbudai alpolgármester tett közzé. Az énekes szerint a felvétel engedély nélkül készült, és komoly károkat okozott számára — mind anyagi, mind reputációs szempontból – írj a Blikk.

Delhusa Gjon keresetét elutasították – a 2,5 milliós per új fordulatot vett

Delhusa Gjon keresete: ezért utasította el a bíróság a 2,5 milliós igényt

A történet még egy másfél milliós sérelemdíj követeléssel indult, ám az összeg később 2,5 millió forintra nőtt. A keresetben nemcsak pénzt, hanem bocsánatkérést és a videó eltávolítását is kérte.

A bíróság végül nem tartalmi alapon hozott döntést. A határozat szerint a keresetben több alperest is megneveztek egyszerre — köztük egy internetes oldalt és egy televíziós csatornát —, ami „nem megengedett pertársaságnak” minősül. Emiatt a keresetlevelet visszautasították.

Ez azt jelenti, hogy a bíróság nem vizsgálta érdemben a személyiségi jogsértés kérdését, így az ügy jogi szempontból még nem zárult le véglegesen.

Folytatódhat a jogi harc

Delhusa Gjon már jelezte, hogy nem hagyja annyiban az ügyet. Elmondása szerint új keresetet nyújtott be, és tovább küzd az igazáért.

Az alpolgármester ezzel szemben úgy véli, az énekes álláspontja továbbra sem megalapozott, de készen áll a folytatásra. Szerinte az ügy újra bíróság elé kerülhet, ahol ismét eldőlhet, kinek van igaza.