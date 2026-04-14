Elképesztő luxusban él Demjén Ferenc és amerikai felesége – óriási birtokuk mindenkit lenyűgöz

Demjén Ferenc ma is aktív előadóként van jelen a magyar zenei életben, azonban a reflektorfényen kívül egy egészen más világ várja. Demjén Ferenc Baranya vármegyében, Dióspusztán él feleségével, egy hatalmas, természetközeli birtokon, amely a nyugalom és az inspiráció helyszíne számára - tájékoztat a Blikk.

Demjén Ferenc számára a vidéki élet ad igazi nyugalmat

A közel 200 ezer négyzetméteres területet hatalmas zöld területek, idős fák és egy jelentős méretű halastó teszi különlegessé. A birtok nem csupán lakóhely, hanem egyfajta menedék is, ahol a zenész feltöltődhet és alkothat. A tó különleges jelentőséggel bír, hiszen feleségéről kapta a nevét.

Demjén Ferenc számára felesége jelenti a biztos pontot

Kapcsolatuk évtizedekre nyúlik vissza, és azóta is stabil alapokon áll. Demjén Ferenc többször hangsúlyozta, hogy felesége nemcsak társa, hanem az egyik legfontosabb támasza is a mindennapokban.

Nem tudok egyedül aludni, minden éjszaka szükségem van valakire, akihez hozzáérhetek

– fogalmazott az énekes, aki szerint a közelség és a szeretet alapvető része az életének.

A zenész azt is elárulta, hogy felesége, Rebecca a gyakorlatiasabb fél a kapcsolatban, aki a pénzügyi és praktikus kérdésekben segíti őt, így tökéletesen kiegészítik egymást.

Demjén Ferenc saját bevallása szerint érzelmes alkat: „Alapvetően romantikus vagyok… képes vagyok meghatódni és átérezni mások fájdalmát is.” Hozzátette, hogy az állatok és a természet közelsége is segíti abban, hogy megtalálja a lelki egyensúlyt.

A zenész korábban másként tekintett a kapcsolatokra, de ma már úgy érzi, megtalálta azt az életformát, amely valódi harmóniát ad számára. Saját megfogalmazása szerint a nők mindig inspirálták, de a mélyebb kötődést a felesége mellett élhette meg igazán.