Elképesztő luxusban él Demjén Ferenc és amerikai felesége – óriási birtokuk mindenkit lenyűgöz

Demjén Ferenc ma is aktív előadóként van jelen a magyar zenei életben, azonban a reflektorfényen kívül egy egészen más világ várja. Demjén Ferenc Baranya vármegyében, Dióspusztán él feleségével, egy hatalmas, természetközeli birtokon, amely a nyugalom és az inspiráció helyszíne számára - tájékoztat a Blikk.
A közel 200 ezer négyzetméteres területet hatalmas zöld területek, idős fák és egy jelentős méretű halastó teszi különlegessé. A birtok nem csupán lakóhely, hanem egyfajta menedék is, ahol a zenész feltöltődhet és alkothat. A tó különleges jelentőséggel bír, hiszen feleségéről kapta a nevét.
Demjén Ferenc számára felesége jelenti a biztos pontot
Kapcsolatuk évtizedekre nyúlik vissza, és azóta is stabil alapokon áll. Demjén Ferenc többször hangsúlyozta, hogy felesége nemcsak társa, hanem az egyik legfontosabb támasza is a mindennapokban.
Nem tudok egyedül aludni, minden éjszaka szükségem van valakire, akihez hozzáérhetek
– fogalmazott az énekes, aki szerint a közelség és a szeretet alapvető része az életének.
A zenész azt is elárulta, hogy felesége, Rebecca a gyakorlatiasabb fél a kapcsolatban, aki a pénzügyi és praktikus kérdésekben segíti őt, így tökéletesen kiegészítik egymást.
Demjén Ferenc saját bevallása szerint érzelmes alkat: „Alapvetően romantikus vagyok… képes vagyok meghatódni és átérezni mások fájdalmát is.” Hozzátette, hogy az állatok és a természet közelsége is segíti abban, hogy megtalálja a lelki egyensúlyt.
A zenész korábban másként tekintett a kapcsolatokra, de ma már úgy érzi, megtalálta azt az életformát, amely valódi harmóniát ad számára. Saját megfogalmazása szerint a nők mindig inspirálták, de a mélyebb kötődést a felesége mellett élhette meg igazán.
