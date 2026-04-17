Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Dér Heni

Dér Heni megszólalt a műtét után: hosszú lesz a felépülés

Az énekesnő őszintén beszélt a közelmúltban elvégzett plasztikai beavatkozásáról, amelyen februárban esett át. Dér Heni egy úgynevezett deep plane faceliftet vállalt, hangsúlyozva: nem a drasztikus átalakulás volt a célja, hanem a természetes megjelenés megőrzése.
Dér Heni szerint a felépülés hosszabb folyamat, amely türelmet és lelki erőt igényel. Elmondása szerint a gyógyulás még hónapokig eltarthat, a végleges eredmény csak később lesz látható – tájékoztat a Blikk.

Dér Heni a műtét után is aktívan készül fellépéseire - Fotó: MW Bulvár

Dér Heni a természetes megjelenés megőrzését tartotta fontosnak

Az énekesnő tudatosan vállalta, hogy nem csak a kész eredményt mutatja meg, hanem a teljes folyamatot is, beleértve a nehezebb időszakokat. Szerinte fontos, hogy reális képet adjon arról, min megy keresztül egy ilyen beavatkozás után, hiszen ez sokszor mentálisan is megterhelő.

A szakmai életében továbbra is aktív: koncertjei sorra követik egymást, és zenekarával új műsorral készülnek. A próbák hamarosan elkezdődnek, és a fellépésekre családja is gyakran elkíséri.

A mindennapokban a család és az otthonépítés is fontos szerepet kap. Új házuk építése jelenleg is zajlik, ami kihívásokkal jár, de férjével együttműködve igyekeznek gördülékenyen kezelni a feladatokat. A nyári időszakot rendszerint a Vajdaságban töltik, ahol gyermekeik a vidéki életet is megtapasztalhatják. Az énekesnő a közeljövőben több rendezvényen is színpadra áll, köztük egy ingyenes fesztiválon, ahol más ismert előadókkal együtt lép fel.

Dér Heni hatalmas titkot árult el a házasságáról

Egész életében erős, karakán nőként állta meg a helyét az énekesnő. Dér Heni úgy érzi, férje mellett először élhette meg a nőies, lágy oldalát, amit korábbi kapcsolataiban nem tehetett meg.

Percek alatt tarolt Dér Heni fotója

Dér Heni szexi képe augusztusban percek alatt tarolta az Instagram közönségét. A rajongók döglesztőnek és elbűvölőnek nevezték az új fotót.

 

 

