Dér Heni megszólalt – fontos üzenetet küldött a választás előtt

Videóban szólalt meg az énekesnő a kampány hajrájában, fontos üzenetet küldött. Dér Heni személyes történetén keresztül beszélt a béke és a biztonság jelentőségéről.

Dér Heni számára a béke és a biztonság a legfontosabb

Dér Heni a nyilvánosságra került videóban felidézte, hogy Szerbiában megtapasztalta a bombázások szörnyűségeit, és azt is, hogyan próbálták őt és a testvérét megóvni. Az énekesnő kétgyermekes anyaként hangsúlyozta, hogy számára a legfontosabb, hogy gyermekei békében és biztonságban nőhessenek fel. Éppen ezért kiemelte, hogy különösen fontosnak tartja a részvételt a közelgő választáson.

Arra buzdított mindenkit, hogy április 12-én menjen el szavazni, és hallgasson a szívére.

További információkat a 2026-os országgyűlési választásról az Origo felületén olvashat.