Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

déri jános

Hihetetlen állapotban van a legendás magyar tévés sírja

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Idén lenne 75 éves a magyar televíziózás ikonikus alakja. Déri János emlékét felidéző látogatás során kiderült: több mint három évtizeddel a halála után sem feledték el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
déri jánosrádiókabaréemlék

Déri János sírját a Farkasréti temetőben keresték fel, ahol friss virágok jelezték, hogy a legendás műsorvezetőre ma is sokan emlékeznek.

Déri János síremléke
Déri János sírján ma is friss virágok emlékeztetnek a legendás televíziósra.
Fotó: Máté Krisztián

Miért maradt emlékezetes Déri János?

Mert stílust teremtett a magyar televíziózásban. Déri János az Ablak, a Rádiókabaré és a Nulladik típusú találkozások révén vált országosan ismertté. Egyedi humora és közvetlen stílusa miatt generációk kedvelték.

Egykori kollégái szerint kivételes tehetség volt: improvizációs készsége és humora máig példaként szolgál.

Déri János a Riporter kerestetik tehetségkutató versenyen. Év 1975
Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Milyen állapotban van most Déri János sírja?

A Blikk látogatása során friss virágokat találtak a síron, ami azt mutatja, hogy Déri János emléke nem halványult el. Családja szerint nemcsak évfordulókon, hanem folyamatosan ápolják az emlékét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!