Hihetetlen állapotban van a legendás magyar tévés sírja

Déri János sírját a Farkasréti temetőben keresték fel, ahol friss virágok jelezték, hogy a legendás műsorvezetőre ma is sokan emlékeznek.

Fotó: Máté Krisztián

Miért maradt emlékezetes Déri János?

Mert stílust teremtett a magyar televíziózásban. Déri János az Ablak, a Rádiókabaré és a Nulladik típusú találkozások révén vált országosan ismertté. Egyedi humora és közvetlen stílusa miatt generációk kedvelték.

Egykori kollégái szerint kivételes tehetség volt: improvizációs készsége és humora máig példaként szolgál.

Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Milyen állapotban van most Déri János sírja?

A Blikk látogatása során friss virágokat találtak a síron, ami azt mutatja, hogy Déri János emléke nem halványult el. Családja szerint nemcsak évfordulókon, hanem folyamatosan ápolják az emlékét.