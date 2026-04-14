Hihetetlen állapotban van a legendás magyar tévés sírja

Idén lenne 75 éves a magyar televíziózás ikonikus alakja. Déri János emlékét felidéző látogatás során kiderült: több mint három évtizeddel a halála után sem feledték el.
Déri János sírját a Farkasréti temetőben keresték fel, ahol friss virágok jelezték, hogy a legendás műsorvezetőre ma is sokan emlékeznek.
Miért maradt emlékezetes Déri János?
Mert stílust teremtett a magyar televíziózásban. Déri János az Ablak, a Rádiókabaré és a Nulladik típusú találkozások révén vált országosan ismertté. Egyedi humora és közvetlen stílusa miatt generációk kedvelték.
Egykori kollégái szerint kivételes tehetség volt: improvizációs készsége és humora máig példaként szolgál.
Milyen állapotban van most Déri János sírja?
A Blikk látogatása során friss virágokat találtak a síron, ami azt mutatja, hogy Déri János emléke nem halványult el. Családja szerint nemcsak évfordulókon, hanem folyamatosan ápolják az emlékét.
