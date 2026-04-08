Elhunyt a híres, Ybl-díjas magyar építész

Elhunyt Dobó János Ybl-díjas építész. Dobó János pályáját az IPARTERV-nél kezdte, majd a MATERV egyik műtermét vezette, egészen 2002-es nyugdíjba vonulásáig. Munkássága során a nagyobb építmények mellett családi házakat is tervezett.
Életének 84. évében elhunyt Dobó János Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja – tájékoztatta a testület szerdán az MTI-t. A közlemény szerint Dobó Jánost április 4-én, szombaton este érte a halál.

Dobó János 1942-ben született Máramarosszigeten. Családjával 1944-ben települt át Magyarországra. Középiskolai tanulmányait Veszprémben végezte. Érettségi után a Veszprém megyei Tanácsi Építő Vállalatában adminisztrátorként dolgozott, majd 1962-1967 között a VEGYTERV Építész Irodájában konstruktőri és segédtervezői feladatokat kapott. Ott került kapcsolatba az ipari építészettel, amely később egész építészeti pályáját meghatározta. 1965-ben felvételt nyert a BME Építészkarára, 1970-ben a Középülettervezési Tanszéken diplomadíjjal végzett. 1974-1976 között elvégezte a MÉSZ Mesteriskolájának III. ciklusát, mesterei között volt Plesz Antal, akihez később életre szóló barátság fűzte.

Pályáját az IPARTERV-nél kezdte, 1986-ig ott volt vezető tervező, legjelentősebb munkái – a miskolci Patyolat központi telephelye, a budapesti Taurus raktárbázis, a móri Elektródagyár – ehhez az időszakhoz köthetők. 1986-tól a MATERV egyik műtermét vezette, egészen 2002-es nyugdíjba vonulásáig.

1991-1994 között ezzel párhuzamosan Csopak főépítészi hivatalát vezette. Ipari, kereskedelmi és vendéglátóipari létesítmények mellett a tervei között több iskolabővítés, kulturális központ, szálloda is szerepel, valamint településtervezéssel, városközpont-beépítési tervekkel is foglalkozott. Nagyobb munkái mellett mintegy 20 családi házat tervezett – írták a közleményben.

 

Kiemelték, hogy építész tevékenysége mellett Dobó János 1976-tól a Műegyetem építész karának korrektoraként, majd 1986-1990 között a MÉSZ Mesteriskolájának mestertanáraként nagy hatást gyakorolt az utána következő építész generációra. 

1990 után az Ybl Miklós Főiskola tanáraként és a BME építész karának diplomabizottsági tagjaként folytatta ezt a tevékenységét. Emellett évtizedeken át szerepet vállalt a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara munkájában bizottságok tagjaként és vezetőségi tagként. A Magyar Művészeti Akadémia 2011-ben választotta rendes tagjává.

Dobó János munkásságát 1980-ban ÉVM Nívódíjjal és miniszteri dicsérettel, 1981-ben Ybl Miklós-díjjal, 1984-ben az IPARTERV Nívódíjával, 1989-ben ismét ÉVM Nívódíjjal jutalmazták. 1970-ben Egyetemisták a fővárosért Diplomadíjat kapott, 1980-ban a Magyar Építőipar folyóirat oklevelét vehette át, 1989-ben Veszprém megyéért kitüntetéssel ismerték el. Dobó Jánost a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.

 

