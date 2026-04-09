Dombi Rudolf: Egyedül Orbán Viktorra számíthat Magyarország

Dombi Rudolf is úgy gondolja, hogy Magyarország számára Orbán Viktor és a Fidesz a legjobb választás. Az olimpiai bajnok kajakos a Facebookon tette közzé buzdító gondolatait a vasárnapi országgyűlési választások előtt.
„Nem akarom, hogy háborúba sodorják Magyarországot. Amit az őseinktől kaptunk örökbe, a békét, azt meg kell őriznünk. Egyedül Orbán Viktor, akire számíthat Magyarország egy ilyen külpolitikai életben. Nagyon fontos a következetesség és a tiszta kommunikáció, szavazzunk Orbán Viktorra és a Fideszre április 12-én!” – hangzottak Dombi Rudolf szavai.
