Komoly vádak érték Brüsszelt! Levélben üzentek Washingtonból

Amerikai republikánus képviselők kemény hangú levelet küldtek Ursula von der Leyennek, „erősen” kritizálva az Európai Bizottság beavatkozását a magyar választásokba – írta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szombaton a Facebook-oldalán.

Dömötör Csaba szerint amerikai republikánus képviselők is bírálták az Európai Bizottság lépéseit

A képviselő erősnek nevezte, hogy a republikánusok a levélben azt írták, „a bizottság beavatkozásai súlyosan aláássák az uniós intézmények függetlenségébe vetett hitet, valamint a választási eljárásokba vetett közbizalmat”.

A levélben a beavatkozási eszközök között külön említik azt, hogy a bizottság politikai tevékenységet végző aktivistacsoportokat pénzel, emellett a digitális szolgáltatási irányelv alapján korlátoz, cenzúráz és töröl egyes közösségi médiatartalmakat. Ezek – írják a levélben – a beavatkozás bizonyítékai”

– fogalmazott Dömötör Csaba.

Hozzátette, hogy a republikánus képviselők állásfoglalást kérnek Ursula von der Leyentől, hogy nyilvánosságra fogják-e hozni a támogatott aktivistacsoportok listáját.

Dömötör Csaba közlése szerint a levél aktualitását az adja, hogy az Európai Bizottság pár hete bejelentette: élesítik az úgynevezett Gyorsreagálású Rendszert, amely alapján a baloldali médiumokhoz köthető tényellenőrök megjelölhetnek bizonyos tartalmakat a közösségi médiában, és korlátozhatják azok elérését.

A bizottság nem válaszolt arra a beadványunkra, amelyben állásfoglalást kértünk: nyilvánosságra fogják-e hozni, mely tartalmakat korlátoztak. A cenzúrában részt vevő szervezetek pontos listáját sem voltak hajlandóak nyilvánosságra hozni”

– írta.

Az EP-képviselő brutálisnak nevezte a támogatott politikai aktivistacsoportok nagyságrendjét, majd azt írta, hogy csak 2019 és 2023 között 37 ezer szerződést kötöttek nem kormányzati szervezetekkel 17 milliárd euró értékben, amelyek között megtalálhatók azok a szervezetek, „amelyek az elmúlt hónapok hisztériakampányait futtatták”.

Kiemelte, hogy nemcsak ezek a beavatkozási eszközei, „visszatartják az uniós pénzeket, 35 lejárató és nyomásgyakorló vitát szerveztek Magyarország ellen az Európai Parlamentben, Kijevvel együttműködve olajblokádot tartanak fenn, és titkosszolgálatokkal hallgatják le nemcsak a külügyminisztert, hanem a miniszterelnököt is”.

Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy választási visszaélésekre hivatkoznak, miközben ők valósítják meg a beavatkozást.

Így kell nyernünk holnap. A magyarok jövőjéről ugyanis a magyarok döntenek”

– tette hozzá a fideszes politikus.