Súlyos aszály közeledhet, már a Duna vízszintje is vészesen alacsony

A Duna vízállása az elmúlt napokban szinte az egész magyarországi szakaszon csökkent. Budapesten előbukkant az Ínség-szikla, amely csak különösen alacsony vízszintnél válik láthatóvá – olvasható a Pecaverzum oldalán.

Az Ínség-szikla kibukkanása 2011. november 23-án, amikor a Duna vízállása Budapestnél mindössze 84 centiméter volt

Fotó: Készítette: Derzsi Elekes Andor - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17487712

Az elmúlt napok mérései szerint a folyó szinte az egész hazai szakaszon apad, ráadásul több helyen már negatív értékeket mutatnak a vízmércék. Dunaújvárosnál például mínusz 32 centimétert mértek, míg Ercsinél mínusz 36 centi szerepel az adatokban, és mindegyik ponton újabb, nagyjából 14 centis csökkenést regisztráltak egyetlen nap alatt – írja a DUOL.

Közben Budapesten is látványos a helyzet: olyan alacsony lett a vízállás, hogy előbukkant az Ínség-szikla a Gellért-hegy lábánál.

Ez az a szikla, amely általában víz alatt van, és csak akkor látszik, amikor a Duna 95 centiméter alá süllyed – vagyis komoly aszályos időszakban.

Most pontosan ez történik. A fővárosban 89 centiméterig apadt a folyó, miközben a vízhozam is visszaesett. A jelenlegi adatok alapján egyelőre nincs jele fordulatnak, így a Duna vízszintje továbbra is kritikus szinten maradhat a következő napokban.

Látványos képek várják önt a DUOL oldalán.

Kiderült, miért válnak egyre szélsőségesebbé az aszályok és az árvizek Magyarországon

Közép-Európában egyre súlyosabb gondot jelent az aszály, a hőhullám és a hirtelen lezúduló csapadék váltakozása. A kutatók szerint a probléma mélyebb oka, hogy egyre kevesebb víz marad a felszín hűtésére, vagyis nő a párolgási-párologtatási deficit. A Duna vízgyűjtőjén végzett elemzések alapján a szélsőséges időjárás már nem ritka kivétel, hanem egyre erősebb térségi jelenség. A szakértők szerint a vízgazdálkodásban tudatos beavatkozásokra van szükség, hogy mérsékelni lehessen az aszályok és árvizek hatásait.