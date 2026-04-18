Hamarosan fontos változás lép életbe a gyógyszertárakban

Az e-recept rendszerének átalakítása az EESZT rendszer fejlesztésével együtt valósul meg, amely a gyógyszer kiváltás folyamatát egyszerűsítheti. A változások lehetővé teszik, hogy bizonyos helyzetekben a patikában is megoldható legyen a vény nélküli kiváltás egy speciális formája, ugyanakkor szigorú feltételek és korlátozások mellett - tájékoztat a KEMMA.
Kik írhatnak e-receptet az új szabályok szerint?
Az új szabályozás kibővíti azok körét, akik jogosultak e-recept kiállítására. A szakgyógyszerészek a patikában, meghatározott feltételek teljesülése esetén írhatnak fel gyógyszert. Emellett a kiterjesztett hatáskörű ápolók (APN) is jogosultságot kapnak bizonyos készítmények felírására, amennyiben megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek. Fontos azonban, hogy minden esetben az EESZT rendszerben rögzített korábbi orvosi előzmények alapján történhet az e-recept kiállítása.
Milyen gyógyszerekre nem írható fel e-recept gyógyszerész által?
Bár a rendszer rugalmasabbá válik, komoly korlátozások is érvényben maradnak. A gyógyszerész által kiállított e-recept nem vonatkozhat altatókra, nyugtatókra és egyéb, szigorúan ellenőrzött készítményekre. Ezek továbbra is kizárólag orvosi felügyelet mellett írhatók fel, így a vény nélküli kiváltás ebben a körben nem lehetséges.
Mennyi gyógyszer írható fel e-receptre gyógyszerész által?
A gyógyszerész által kiállított e-recept esetében mennyiségi korlátok is érvényesek. Egyszerre legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszer rendelhető, vagy a legkisebb kiszerelés adható ki. Emellett fontos szabály, hogy egymás után nem adható ki kétszer ilyen módon gyógyszer: minden eset után szükséges egy orvosi vizit és új recept.
