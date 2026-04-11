Origo SportNyíl
95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
eckü

Megszólalt a herelóbálós tiszás rapper – bocsánatkérése csak olaj a tűzre

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Komoly felháborodást váltott ki a Hősök terén történt botrányos jelenet. Eckü bocsánatkérése azonban újabb hullámokat indított el a közösségi médiában és a politikai térben is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Eckü bocsánatkérése nem tudta azonnal lecsillapítani a kedélyeket, miután a rapper a Rendszerbontó nagykoncerten egy obszcén performansszal hívta fel magára a figyelmet. A Hősök nevű formáció tagja a fellépése végén egy provokatív gesztussal üzent, amely különösen erős reakciókat váltott ki – írja a Blikk.

Eckü bocsánatkérése után is heves reakciókat váltott ki a Hősök terén történt obszcén jelenet
Eckü bocsánatkérése után is heves reakciókat váltott ki a Hősök terén történt obszcén jelenet

Eckü bocsánatkérése és a politikai reakciók

Megpróbálkozott a bocsánatkéréssel a herelóbálós tiszás énekes. Mint kifejtette, annyi kiskorú volt a téren, hogy egyszerűen muszáj volt elővennie.

A történtek után a rapper egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben próbálta tisztázni magát. Elmondása szerint „a választási őrület túlcsúszott benne”, és nem gondolta át a következményeket. Hangsúlyozta, hogy viselkedése nem volt méltó sem előadóként, sem apaként.

Miniszterelnökséget vezető miniszter külön kiemelte, hogy Magyarország nem ilyen, és nem szeretnék, hogy ilyenné váljon.

A közvélemény is megosztott: míg egyesek szerint a bocsánatkérés elfogadható lépés volt, mások úgy vélik, hogy a történtek túlmutatnak egy egyszerű hibán. Az ügy különösen érzékeny pontja, hogy sok fiatal és kiskorú is jelen volt a koncerten.

Plakátrongálás, gyújtogatás – elszabadult a pokol a Rendszerbontó Nagykoncert után

A Puzsér Róbert szervezte esemény után a Hősök terét elhagyó tömeg botrányos megnyilvánulásairól számolt be az Index.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról