Megszólalt a herelóbálós tiszás rapper – bocsánatkérése csak olaj a tűzre

Eckü bocsánatkérése nem tudta azonnal lecsillapítani a kedélyeket, miután a rapper a Rendszerbontó nagykoncerten egy obszcén performansszal hívta fel magára a figyelmet. A Hősök nevű formáció tagja a fellépése végén egy provokatív gesztussal üzent, amely különösen erős reakciókat váltott ki – írja a Blikk.

Fotó:KépernyőKép

Eckü bocsánatkérése és a politikai reakciók

Megpróbálkozott a bocsánatkéréssel a herelóbálós tiszás énekes. Mint kifejtette, annyi kiskorú volt a téren, hogy egyszerűen muszáj volt elővennie.

A történtek után a rapper egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben próbálta tisztázni magát. Elmondása szerint „a választási őrület túlcsúszott benne”, és nem gondolta át a következményeket. Hangsúlyozta, hogy viselkedése nem volt méltó sem előadóként, sem apaként.

Miniszterelnökséget vezető miniszter külön kiemelte, hogy Magyarország nem ilyen, és nem szeretnék, hogy ilyenné váljon.

A közvélemény is megosztott: míg egyesek szerint a bocsánatkérés elfogadható lépés volt, mások úgy vélik, hogy a történtek túlmutatnak egy egyszerű hibán. Az ügy különösen érzékeny pontja, hogy sok fiatal és kiskorú is jelen volt a koncerten.

A Puzsér Róbert szervezte esemény után a Hősök terét elhagyó tömeg botrányos megnyilvánulásairól számolt be az Index.