Választási csalás gyanúja: dolgozókat kényszeríthettek a Tiszára szavazni

Saját városa követel bocsánatkérést a heremutogató veszprémi rappertől – minden határt átlépett

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Bocsánatkérésre szólították fel Baranyai Dánielt, művésznevén Ecküt, a Hősök nevű rapformáció egyik tagját, miután pénteken a budapesti Hősök terén tartott koncerten szeméremsértő jelenetet adott elő.
A beszámolók szerint a rapper a fellépés során lehúzta nadrágját, és a nemi szervét fogdosva tett politikai tartalmú kijelentéseket. A történtek jelentős felháborodást váltottak ki a közösségi médiában, ahol civilek, közéleti szereplők és politikusok is elítélték a produkciót – tájékoztat a VEOL.

Eckü fellépése után bocsánatkérést követelnek
Az esetre reagált Porga Gyula, Veszprém polgármestere is, aki közösségi oldalán úgy fogalmazott: a történtek „nemcsak durvák, hanem alpáriak is”, és teljesen idegenek a város hagyományaitól. Hozzátette, hogy a rapper nem Veszprém nevében cselekedett, ugyanakkor a történtek miatt a helyieknek kell szégyenkezniük. A polgármester bocsánatkérést vár az előadótól.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szintén megszólalt az ügyben. Közösségi oldalán azt írta: „Magyarország nem ilyen, és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék.”

A koncertet a szervezők pártsemlegesként hirdették meg, ugyanakkor több megszólaló szerint politikai tartalmú üzenetek is elhangzottak az eseményen.

A sajtóban megjelent információk szerint a történtek jogi következményekkel is járhatnak. Egy bejelentő a Büntető Törvénykönyv vonatkozó paragrafusára hivatkozva szeméremsértés miatt feljelentést tesz. A jogszabály szerint büntetendő, ha valaki mások előtt szeméremsértő módon viselkedik, különösen súlyosabb megítélés alá esik az eset, ha kiskorúak jelenlétében történik.

A rapper korábban egy interjúban arról is beszélt, hogy hosszú éveken keresztül alkoholfüggőséggel küzdött, és ez a mindennapjai részét képezte.

Heremutogatás a Hősök terén – Young G Béci nekiment a tiszás kampányeseménynek

Sokkoló jelenetek zajlottak le a Hősök terén megrendezett eseményen, amely eredetileg zenei rendezvényként indult. A történtek után Young G Béci kemény szavakkal reagált, és nyíltan megkérdőjelezte a Rendszerbontó koncert valódi célját és költségeit.

 

 

