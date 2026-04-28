Fájdalmas hír érkezett: meghalt a világhírű magyar írónő

Meghalt Edith Eva Eger magyar származású írónő, pszichológus és holokauszt-túlélő. A döntés című világsikerű könyv szerzője 98 éves volt. Halálhírét magyar kiadója, az Open Books jelentette be közösségi oldalán.

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

A kiadó Facebook-bejegyzésében mély fájdalommal és hálával búcsúzott tőle, „a lélek balerinájaként” emlékezve rá. Mint írták, Edith Eva Eger nemcsak a történelem legsötétebb időszakának tanúja volt, hanem olyan ember, aki Auschwitz borzalmai, édesanyja elvesztése és a deportálás traumája után is a belső szabadság útját kereste.

Kassán született 1927-ben, tizenhat évesen deportálták, később az Egyesült Államokban lett klinikai szakpszichológus. Könyveivel millióknak mutatott utat a szembenézés, a megbocsátás és a lelki béke felé.

