Sokkoló fordulat az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében – Zelenszkij neve is felmerült

Világbotrány küszöbén? Trump akciója Károly királlyal mindent boríthat

Fájdalmas hír érkezett: meghalt a világhírű magyar írónő

Gyászhír. Meghalt Edith Eva Eger, magyar származású írónő és pszichológus. 98 éves volt.
Meghalt Edith Eva Eger magyar származású írónő, pszichológus és holokauszt-túlélő. A döntés című világsikerű könyv szerzője 98 éves volt. Halálhírét magyar kiadója, az Open Books jelentette be közösségi oldalán.

Meghalt Edith Eva Eger magyar származású írónő (A kép illusztráció)
Fotó: Dhivakaran S / Pexels

A kiadó Facebook-bejegyzésében mély fájdalommal és hálával búcsúzott tőle, „a lélek balerinájaként” emlékezve rá. Mint írták, Edith Eva Eger nemcsak a történelem legsötétebb időszakának tanúja volt, hanem olyan ember, aki Auschwitz borzalmai, édesanyja elvesztése és a deportálás traumája után is a belső szabadság útját kereste. 

Kassán született 1927-ben, tizenhat évesen deportálták, később az Egyesült Államokban lett klinikai szakpszichológus. Könyveivel millióknak mutatott utat a szembenézés, a megbocsátás és a lelki béke felé.

Meghalt Sebő Ferenc, a Nemzet Művésze

Elhunyt a magyar népzene egyik meghatározó alakja. Sebő Ferenc munkássága alapjaiban formálta a hazai táncházmozgalmat és a népzenei hagyományőrzést. Pályája során zenészként, kutatóként és intézményvezetőként is maradandót alkotott.

A táncházmozgalom egyik elindítójáról most több közéleti szereplő is megosztotta gondolatait.

 

