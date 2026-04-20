Risztov Éva keményen odaszólt Ekler Lucának

Meghökkentő eset történt a TV2 nagysikerű műsorában. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség emberei megjelentek az Exatlon forgatásán és egy rutinszerű doppingvizsgálatot végeztek Ekler Luca olimpiai, világ és európadbajnok atlétán. A vizsgálat sokakat meglepett, de egy valódi élsportolónak ez egy hétköznapi esemény - írja a Bors.

Rögtönzött doppingvizsgálaton esett át Ekler Luca az Exatlonban.

Fotó: TV2

Meglepte vizsgálat Ekler Lucát

A történtek a nézőket és Lucát is váratlanul érintették, azonban a sportoló teljesítette a kötelességét, majd visszatért a forgatásra.

Nem gondoltam volna, hogy itt, az Exatlon alatt, a Dominikai Köztársasában ellenőrizni fognak. Érdekes érzés volt, hogy beköszönt a való élet és eszembe juttatta, mi minden vár majd otthon

– mondta Luca. Az eset természetesen mindenkit felcsigázott, amely kapcsán megszólalt Risztov Éva olimpiai bajnok is, aki nemrég csatlakozott a csapathoz.

Egy aktív sportolónak negyedévre előre le kell adnia a pontos tartózkodási helyeit. Ez azért nem olyan bonyolult, mint elsőre hangzik, hiszen mondjuk az alapozási időszakban előre tudja az ember, hogy az adott időintervallumban mindig ugyanoda megy edzeni. Ugyanakkor meg kell határozni napi bontásban egy hatvanperces rendelkezésre álló időszakot is. Ez a legfontosabb. Ha most én aktív élsportoló lennék, akkor értelemszerűen a reggel hat és hét óra közötti időpontot jelölném meg, hiszen akkor fixen itt vagyok a rádióban. Fontos még megadni az éjszakai szálláshelyeket is, illetve, ha hétvégén mondjuk elutazom pihenni, akkor az erre rendszeresített honlapon megadom, minimum huszonnégy órával az út előtt, hogy hol leszek elérhető. Ez azért fontos, hogy tervezhető legyen a WADA számára a random tesztelések üteme. Be kell írni továbbá a versenyek helyét és időpontját is. Sőt, még a repülőjáratok számát is

- árulta el Risztov Éva. A londoni olimpia bajnokaként pontosan tisztában van a folyamattal, amelyről beszélt is.

Sokszor jöttek hozzám is olyan helyzetekben, amikor nagyon nem vágytam rájuk. Jöttek az otthonomban úgy, hogy éppen a szerelmemmel voltam. Csengettek… Kaptam egy kis poharat, amiből sok van náluk ilyenkor. Felvesznek egy gumikesztyűt, hiszen ők nem érhetnek hozzá semmihez, nehogy szennyeződjön a minta

- tette a hozzá a sportolónő. Risztov arról mesélt, hogy az ellenőrök alaposan végignézik a mintaadás folyamatát, azt sem szeretik, ha az ember közben leül a wc-re. A cél az esetleges csalások elkerülése.