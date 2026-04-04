Amikor színt kapott a magyar képernyő – az első színes film története

A magyar televíziózás ekkor még jórészt fekete-fehér világ volt, hiszen nálunk az első rendszeres tévéadás is csak 1957-ben indult. Miközben Nyugaton már az 1950-es évektől zajlottak a színes televíziózás kísérletei, Magyarországon majdnem egy évtizedet kellett várni arra, hogy a technológia először a nézők elé kerüljön.
Első színes film: Fekete István művével próbálták ki az új technológiát
Az első színes film Fekete István népszerű regényének adaptációja, A koppányi aga testamentuma volt. A filmváltozatot Zsurzs Éva készítette, és nemcsak irodalmi alapanyaga, hanem technikai jelentősége miatt is mérföldkővé vált.
A bemutató dátuma sem volt véletlen:
1968. április 4-én, a korabeli „felszabadulás napján” sugározták az alkotást.
A magyar köztelevízió ezzel a filmadaptációval próbálta ki a színes műsorszórás lehetőségét, amely akkor még inkább technikai demonstrációnak számított, mintsem tömegekhez eljutó újdonságnak – írta meg a Blikk.
Kevesen láthatták élőben
Bár a bemutató történelmi jelentőségű volt, a valóságban akkor még csak nagyon kevesen élvezhették színesben az adást. A műsort ugyanis csupán néhány száz, elsősorban szakmai célra kiosztott készüléken lehetett fogni.
A szélesebb közönség számára a színes televíziózás még jó ideig inkább ígéret maradt, mint mindennapi élmény. Ennek ellenére 1968. április 4-e mégis korszakhatár lett:
ettől a naptól kezdve már nemcsak elképzelés, hanem valóság volt a színes kép a magyar képernyőn.
Lassan terjedt el a színes televíziózás
A következő fontos lépés 1969-ben érkezett el, amikor megindultak a rendszeres kísérleti színes adások. Ez már nem egyszeri technikai kuriózum volt, hanem egy tudatosan épített átmenet kezdete.
A fejlődés újabb állomása 1971 volt, amikor elindult a második csatorna. Ezzel párhuzamosan egyre több lett a színes műsor, és fokozatosan átalakult a televíziózás vizuális világa, vele együtt pedig a nézők elvárása is.
Egy újabb mérföldkő: az első színes helyszíni közvetítés
A színes televíziózás történetéhez egy másik fontos dátum is kapcsolódik.
Az első színes helyszíni közvetítésre 1970. április 4-én került sor, amikor a katonai díszszemlét közvetítették színesben.
Ez már azt jelezte, hogy a technológia nemcsak filmek és stúdióműsorok esetében, hanem élő események közvetítésére is alkalmassá vált – írja a Wikipedia.
Több volt, mint technikai újítás
A színes televíziózás megjelenése nem csupán technológiai előrelépést jelentett. A képernyő világa átalakult: más lett a látvány, erősebbé vált az élmény, közelebbinek tűntek a történetek, a filmek és a közvetítések.
Az első színes film bemutatása így nemcsak a magyar televízió technikatörténetének fontos állomása, hanem a hazai médiakultúra egyik emlékezetes fordulópontja is.
Egy olyan pillanat volt, amikor a jövő először villant fel a képernyőn – még ha akkor csak kevesek nappalijában is.
