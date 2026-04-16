Elveszett életek, örök emlékezet: a holokauszt magyar áldozatainak emléknapja

A kezdeményezést Pokorni Zoltán indította el 2000-ben, hogy a középiskolák minden évben megemlékezzenek a tragédiáról. A holokauszt azonban hosszabb történelmi folyamatok eredményeként következett be.
A holokauszt előzményei Magyarországon
A magyarországi zsidóság 1867-ben nyerte el teljes egyenjogúságát, majd 1895-ben vallásukat is hivatalosan elismerték. A helyzet azonban az első világháború után romlani kezdett: a numerus clausus törvény 1920-ban korlátozta az egyetemi részvételüket. A harmincas évek végétől sorra születtek a zsidótörvények, amelyek fokozatosan kizárták őket a gazdasági és társadalmi életből, majd faji alapon határozták meg a zsidóságot, és megtiltották a vegyes házasságokat is.
Jogfosztás és üldöztetés
A második világháború idején a zsidókat munkaszolgálatra kötelezték, amely sokak halálához vezetett. Az első tömeges kivégzés 1941-ben Kamenyec-Podolszkijnál történt, ahol több tízezer embert gyilkoltak meg. A német megszállás után 1944-ben gyors ütemben vezették be az újabb korlátozásokat: kötelezővé tették a sárga csillagot, elvették a tulajdonokat, és gettókba kényszerítették a zsidó lakosságot.
Kárpátalja, mint kísérleti terep
A kárpátaljai holokauszt 1944. április 16-án kezdődött, amikor a magyar hatóságok megindították a zsidó lakosság gettókba zárását, még az országos rendelet kihirdetése előtt. Az intézkedések célja a zsidóság teljes elkülönítése, kifosztása és későbbi deportálásának előkészítése volt, amelyet a német megszállást követően gyorsítottak fel.
A régióban több nagyobb gettót hoztak létre, például Ungvár, Munkács és Beregszász területén, ahol embertelen körülmények között zsúfolták össze az embereket. A deportálások 1944 májusában kezdődtek, és néhány hét alatt szinte a teljes zsidó lakosságot Auschwitz-Birkenauba szállították.
Kárpátaljáról mintegy 100–120 ezer zsidót hurcoltak el, akiknek többsége nem élte túl a koncentrációs táborokat.
A térség zsidó közösségei ezzel gyakorlatilag megsemmisültek, és egy több évszázados társadalmi és kulturális jelenlét szűnt meg.
A holokauszt Magyarországon 1944-ben
A vidéki zsidóság deportálása 1944 májusában kezdődött, és néhány hónap alatt több százezer embert hurcoltak el, főként Auschwitzba. Budapest deportálását júliusban ideiglenesen leállították, de a nyilas hatalomátvétel után újraindultak az üldözések, halálmenetek és tömeggyilkosságok. A fővárosban két gettót hoztak létre, ahol embertelen körülmények között zsúfolták össze az embereket.
Mentések és túlélés
Számos diplomata és egyházi személy – például Raoul Wallenberg vagy Carl Lutz – próbált segíteni az üldözötteken. A budapesti gettót 1945 januárjában szabadították fel, míg a koncentrációs táborok túlélői tavasszal térhettek vissza.
A mintegy 725 ezer fős magyarországi zsidóság kétharmada elpusztult, a vidéki közösségek szinte teljesen megsemmisültek.
Emlékezet és megemlékezések
A holokauszt áldozataira Magyarországon több emléknap is emlékeztet, köztük a roma áldozatok augusztus 2-i emléknapja. A budapesti Páva utcai Holokauszt Emlékközpont 2004-ben nyílt meg. Napjainkban országszerte tartanak megemlékezéseket, és minden évben megrendezik az Élet Menetét is, amely a történtekre való közös emlékezést szolgálja.
Cipők a Duna parton
A budapesti Cipők a Duna-parton emlékmű a holokauszt egyik legismertebb magyarországi emlékhelye, amely az Id. Antall József rakparton található. Az alkotás hatvan pár bronzcipőt ábrázol, és azokra a zsidó áldozatokra emlékeztet, akiket a nyilasok 1944–45 telén a Dunába lőttek. A művet Can Togay ötlete alapján Pauer Gyula készítette, és 2005. április 16-án avatták fel. A cipők szimbolikusan az áldozatok személyes sorsát idézik meg, hiszen kivégzésük előtt le kellett venniük lábbelijüket. Az emlékmű ma a Duna-part egyik ikonikus helyszíne, ahol látogatók ezrei helyeznek el mécseseket és virágokat az áldozatok tiszteletére.
10 kevésbé ismert tény a holokausztról
- Az első koncentrációs tábort, Dachaut, már 1933-ban létrehozták, hat évvel a háború kezdete előtt.
- A nácik több mint 40 ezer tábort és gettót működtettek a második világháború alatt.
- Japánban Chiune Sugihara japán diplomata egymaga körülbelül 6000 zsidó életét mentette meg azzal, hogy tranzitvízumokat állított ki számukra Litvániában.