Elveszett életek, örök emlékezet: a holokauszt magyar áldozatainak emléknapja

A kezdeményezést Pokorni Zoltán indította el 2000-ben, hogy a középiskolák minden évben megemlékezzenek a tragédiáról. A holokauszt azonban hosszabb történelmi folyamatok eredményeként következett be.

Magyar zsidók „szelekciója” az Auschwitz II–Birkenau rámpáján, a német megszállás alatt álló Lengyelországban, 1944 május–júniusában.

Fotó: By Bernhard Walter - Yad Vashem.

A holokauszt előzményei Magyarországon

A magyarországi zsidóság 1867-ben nyerte el teljes egyenjogúságát, majd 1895-ben vallásukat is hivatalosan elismerték. A helyzet azonban az első világháború után romlani kezdett: a numerus clausus törvény 1920-ban korlátozta az egyetemi részvételüket. A harmincas évek végétől sorra születtek a zsidótörvények, amelyek fokozatosan kizárták őket a gazdasági és társadalmi életből, majd faji alapon határozták meg a zsidóságot, és megtiltották a vegyes házasságokat is.

Jogfosztás és üldöztetés

A második világháború idején a zsidókat munkaszolgálatra kötelezték, amely sokak halálához vezetett. Az első tömeges kivégzés 1941-ben Kamenyec-Podolszkijnál történt, ahol több tízezer embert gyilkoltak meg. A német megszállás után 1944-ben gyors ütemben vezették be az újabb korlátozásokat: kötelezővé tették a sárga csillagot, elvették a tulajdonokat, és gettókba kényszerítették a zsidó lakosságot.

Kárpátalja, mint kísérleti terep

A kárpátaljai holokauszt 1944. április 16-án kezdődött, amikor a magyar hatóságok megindították a zsidó lakosság gettókba zárását, még az országos rendelet kihirdetése előtt. Az intézkedések célja a zsidóság teljes elkülönítése, kifosztása és későbbi deportálásának előkészítése volt, amelyet a német megszállást követően gyorsítottak fel.

A régióban több nagyobb gettót hoztak létre, például Ungvár, Munkács és Beregszász területén, ahol embertelen körülmények között zsúfolták össze az embereket. A deportálások 1944 májusában kezdődtek, és néhány hét alatt szinte a teljes zsidó lakosságot Auschwitz-Birkenauba szállították.

Kárpátaljáról mintegy 100–120 ezer zsidót hurcoltak el, akiknek többsége nem élte túl a koncentrációs táborokat.

A térség zsidó közösségei ezzel gyakorlatilag megsemmisültek, és egy több évszázados társadalmi és kulturális jelenlét szűnt meg.