1000 forint lesz a benzin? Vagy maradjon a védett üzemanyagár?

Az energiaválság kezelésében a kormány és a Tisza teljesen eltérő irányt képvisel, leválasztaná Magyarországot az olcsó energiaforrásokról A kormány szerint a mostani bizonytalan helyzetben csak így lehet megfékezni az árak elszállását. Ez pedig az elkövetkező választások egyik fő kérdése.

2026-os választás fontos tétje:védett üzemanyagár, vagy energiaválság?

Védett üzemanyagár, olcsó orosz olaj

A kormány az energiaválság kezelését közvetlen állami beavatkozással oldaná meg. Ennek alapja a hatósági árak fenntartása, vagyis az, hogy a magyar háztartások továbbra is a piaci árnál olcsóbban juthassanak gázhoz, áramhoz és üzemanyaghoz. A kabinet emellett védett üzemanyagárral is védené a családokat és a vállalkozásokat, különösen a fuvarozókat és a logisztikai szektort, hogy a közel-keleti háború és az ukrajnai olajblokádok miatt megugró világpiaci árak ne gyűrűzzenek be teljes erővel Magyarországra. Ezt egészítené ki a nagykereskedelmi árrések korlátozása és az extraprofitadók fenntartása.

A kormány érvelése szerint ezek nélkül az üzemanyagárak már az ezerforintos szint fölé emelkedhettek volna, ami újabb inflációs hullámot indítana el, és súlyos terhet rakna a magyar családokra.

Az olcsóbb energia biztosításában továbbra is fontos szerepet szánna az orosz energiahordozóknak.

A Tisza ezzel szemben más irányt követne: leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiaforrásokról, kivezetné a hatósági árakat, és megszüntetné a multikra kivetett különadókat.

A kormány szerint ez egy eleve hektikus energiapiaci helyzetben nagyobb kockázatot, drágább energiát és kisebb védelmet jelentene a lakosságnak – írja a Vg.hu.

Drasztikus rezsi- és üzemanyagár-emelkedés, lakossági különadó – ezt hozná a Tisza Párt energiapolitikája

Többek között drasztikus rezsi- és üzemanyag-drágulást hozhat Magyar Péterék kiszivárgott energiaátállási terve: még a két-két és félszeres rezsiemelkedés és az 1000 forint feletti benzinár sem elképzelhetetlen, amennyiben a választásokat követően megvalósulhat ez a gazdasági programcsomag. A Tisza Párt elképzeléseinek következtében a magyar családok jelentős többletterhekkel szembesülnének, és egy átlagos háztartás kiadásai éves szinten közel kétmillió forinttal növekednének meg.