Ez fájhat Brüsszelnek! Az uniós országok is belátták: igaza volt Orbán Viktornak!

Öt uniós tagállam rendkívüli adót vetne ki az energiacégek többletnyereségére az emelkedő árak miatt. Az energiaválság így ismét belpolitikai kérdéssé válhat Magyarországon is, mert a kormány régóta a különadókra épülő rezsivédelem mellett érvel.
Brüsszelben, 2026. április 4-én vált ismertté, hogy Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Ausztria uniós szintű extraprofitadó bevezetését javasolja az energiacégekre. Az energiaválság nyomán megfogalmazott kezdeményezés célja, hogy az üzemanyagár-emelkedésekből származó többletnyereség egy részét a fogyasztók és az adófizetők terheinek enyhítésére fordítsák – írja a Mandiner. A javaslatról a Reuters és az Euronews is beszámolt.

Energiaválság: öt uniós ország rendkívüli adót vetne ki az energiacégekre - TVRDOSIN, SLOVAKIA - MARCH 24: Cars drive past a fuel station price stand in Tvrdosin, Slovakia on March 24, 2026. The Slovakian government introduced a law to raise the fuel prices at the Polish-Slovakian border as Poles rush to fill their cars in Slovakia, due to the fuel price being lower. The new pricing scheme took effect on Monday,, March 23 with the finance ministry setting the diesel price for foreign drivers at 1.826 euros per litre of diesel. Refuelling has also been capped, allowing drivers to fill their tank and one 10-litre canister. Slovakia attempts to secure supplies as the global energy prices have increased due to the US-Israel war on Iran and as the country's Russian crude deliveries through the Druzhba pipeline have been interrupted due to damage to the line in Ukraine. Omar Marques / Anadolu (Photo by Omar Marques / Anadolu via AFP)
Energiaválság: uniós szinten is napirendre került a különadó

Az öt miniszter közös levelében azt írta, az ideiglenes segítségnyújtás finanszírozása enyhíthetné a fogyasztók terheit, fékezhetné az inflációt, és nem róna újabb nyomást a közpénzekre. A levél nem tartalmaz konkrét adókulcsot, az Európai Bizottság pedig egyelőre vizsgálja a javaslatot.

Magyarországon újra előkerülhet az energiapolitikai vita

A kezdeményezés magyar szempontból azért érdekes, mert a kormány korábban nemzeti szinten már alkalmazott különadókat az energiaszektorban, és ezeket a rezsicsökkentés finanszírozásának egyik eszközeként mutatta be. Az új uniós javaslat így belpolitikai vitát is erősíthet arról, hogy válsághelyzetben az energiacégek nyereségét milyen mértékben kell bevonni a lakossági terhek csökkentésébe. 

Ez már értelmezés kérdése, de az biztos, hogy a mostani brüsszeli kezdeményezés a magyar kormány érvelésének kedvezhet.

Drasztikus rezsi- és üzemanyagár-emelkedés, lakossági különadó – ezt hozná a Tisza Párt energiapolitikája

Többek között drasztikus rezsi- és üzemanyag-drágulást hozhat Magyar Péterék kiszivárgott energiaátállási terve: még a két-két és félszeres rezsiemelkedés és az 1000 forint feletti benzinár sem elképzelhetetlen, amennyiben a választásokat követően megvalósulhat ez a gazdasági programcsomag. A Tisza Párt elképzeléseinek következtében a magyar családok jelentős többletterhekkel szembesülnének, és egy átlagos háztartás kiadásai éves szinten közel kétmillió forinttal növekednének meg.

 

 

