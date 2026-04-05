Ez fájhat Brüsszelnek! Az uniós országok is belátták: igaza volt Orbán Viktornak!

Brüsszelben, 2026. április 4-én vált ismertté, hogy Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Ausztria uniós szintű extraprofitadó bevezetését javasolja az energiacégekre. Az energiaválság nyomán megfogalmazott kezdeményezés célja, hogy az üzemanyagár-emelkedésekből származó többletnyereség egy részét a fogyasztók és az adófizetők terheinek enyhítésére fordítsák – írja a Mandiner. A javaslatról a Reuters és az Euronews is beszámolt.

Energiaválság: öt uniós ország rendkívüli adót vetne ki az energiacégekre

Energiaválság: uniós szinten is napirendre került a különadó

Az öt miniszter közös levelében azt írta, az ideiglenes segítségnyújtás finanszírozása enyhíthetné a fogyasztók terheit, fékezhetné az inflációt, és nem róna újabb nyomást a közpénzekre. A levél nem tartalmaz konkrét adókulcsot, az Európai Bizottság pedig egyelőre vizsgálja a javaslatot.

Magyarországon újra előkerülhet az energiapolitikai vita

A kezdeményezés magyar szempontból azért érdekes, mert a kormány korábban nemzeti szinten már alkalmazott különadókat az energiaszektorban, és ezeket a rezsicsökkentés finanszírozásának egyik eszközeként mutatta be. Az új uniós javaslat így belpolitikai vitát is erősíthet arról, hogy válsághelyzetben az energiacégek nyereségét milyen mértékben kell bevonni a lakossági terhek csökkentésébe.

Ez már értelmezés kérdése, de az biztos, hogy a mostani brüsszeli kezdeményezés a magyar kormány érvelésének kedvezhet.