Rendkívüli közleményt adott ki a Mészáros Csoport – mutatjuk, miről!

Az Envirotis Holding Zrt.-nél éves osztalékkifizetés történt, amely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó vállalatirányítási szabályoknak. A cég tőkehelyzete és likviditása az osztalék kifizetése után is stabil.

Az Envirotis Holding Zrt. hulladékkezelőnél éves osztalékkifizetés történt, amely minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó vállalatirányítási szabályoknak – közölte a Mészáros Csoport.

A géppark mozgatása nem rendkívüli intézkedés, hanem a vállalat működéséhez kapcsolódó, természetes logisztikai és kapacitásoptimalizálási folyamat része. Az érintett eszközök az adott telephelyeken jelenleg nincsenek használatban, ezért más, működés szempontjából indokolt telephelyre kerültek átszállításra, nem kerültek értékesítésre.

Éves osztalékkifizetés történt az Envirotis Holding Zrt.-nél

A munkavállalók helyzetével összefüggésben megerősítjük az április 14-én kiadott sajtóközleményünkben foglaltakat: a Mészáros Csoport működésének alapját a továbbiakban is a tudatos, stabil és felelős üzleti döntéshozatal képezi. A cégcsoport biztos pénzügyi háttérrel és fejlesztéseket célzó határozott stratégiai vízióval rendelkezik, tervei között olyan beruházások szerepelnek, amelyekkel garantálja az eredményorientált, innovatív növekedést.