Eper vagy szamóca? Döntsön most, 24 óra múlva lezárjuk a szavazást!

Az eper valójában nem az a gyümölcs, amit a legtöbben így hívnak. A boltokban kapható termés hivatalos neve a kerti szamóca, míg az „eper” eredetileg egy másik növényt jelöl.

Eper vagy szamóca: mi a különbség?

A szamóca az a gyümölcs, amit mindennap fogyasztunk. Az eper ezzel szemben a szederfa vagy eperfa termése, amely jóval ritkább.

Most azonban nem a tankönyvek döntenek: elindult a szavazás, és 24 órán keresztül bárki voksolhat arra, hogy szerinte epernek vagy szamócának kell hívni.

A vita régóta tart – most önön a sor, hogy eldöntse: