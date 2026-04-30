Eper vagy szamóca? Döntsön most, 24 óra múlva lezárjuk a szavazást!

Örök kérdés, hogy epernek vagy szamócának kell nevezni a népszerű gyümölcsöt. Az eper szó a hétköznapokban elterjedt, de most az olvasók dönthetik el, melyik maradjon.
Az eper valójában nem az a gyümölcs, amit a legtöbben így hívnak. A boltokban kapható termés hivatalos neve a kerti szamóca, míg az „eper” eredetileg egy másik növényt jelöl.
Eper vagy szamóca: mi a különbség?
A szamóca az a gyümölcs, amit mindennap fogyasztunk. Az eper ezzel szemben a szederfa vagy eperfa termése, amely jóval ritkább.
Most azonban nem a tankönyvek döntenek: elindult a szavazás, és 24 órán keresztül bárki voksolhat arra, hogy szerinte epernek vagy szamócának kell hívni.
A vita régóta tart – most önön a sor, hogy eldöntse:
Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!