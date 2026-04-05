Erdő Péter

Hangüzenetet küldött a betegségéből lábadozó Erdő Péter

Hangüzenetben szólt a hívekhez húsvét hajnalán a betegségéből lábadozó Erdő Péter bíboros. Erdő Péter üzenetében arról beszélt, hogy a húsvét az egész életet képes megváltoztatni, és segít abban, hogy az emberek boldogok legyenek.
Erdő Péterhúsvétremény

Budapesten, 2026. április 5-én, húsvétvasárnap hajnalán osztották meg Erdő Péter üzenetét az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Kardinális YouTube-csatornáján. 

Erdő Péter húsvéti üzenete a reményről szólt
Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

A lábadozó bíboros úgy fogalmazott: 

Nagy ünnep van ma, olyan nagy ünnep, ami az egész életünket mássá teszi.

Üzenete azért is fontos, mert emlékeztet, hogy a keresztény hit szerint Jézus szeretete és feltámadása ma is erőt ad az embereknek a nehézségek közepette.

A bíboros szerint a hívők feladata, hogy ezt az üzenetet továbbadják a világnak is, mert erre másoknak is szükségük van.

Beszédének végén azt a békét kívánta minden embernek, amelyről Jézus is szólt feltámadása után az apostoloknak. 

A híradások szerint Erdő Péter a húsvéti szent háromnapot a budapesti Prímási Palota kápolnájában ünnepelte, és hálát adott az érte mondott imákért, valamint a sok bátorító üzenetért – számolt be a Magyar Nemzet

Ez is érdekelheti:

Megnyílik a megújult Citadella, Orbán Viktor is beszédet mond

Megnyílik a megújult Citadella, Orbán Viktor is beszédet mond

Húsvétvasárnap újra megnyitja kapuit a budapesti Citadella, amely évekig tartó felújítás után, 56 milliárd forintból, teljesen megújult formában várja a látogatókat. A megnyitón Orbán Viktor is beszédet mond, a szervezők pedig kétnapos programsorozattal készülnek.

Húsvéti képek a múltból, így locsolkodtak dédszüleink idején

Húsvéti képek a múltból, így locsolkodtak dédszüleink idején

A régi képek nemcsak nosztalgiát keltenek, hanem emlékeztetnek arra is, hogy sok hagyomány ma is él. A múlt üzenete a jelennek, hogy az ünnep lényege nem változott, a közösség, a család, az együtt töltött idő és a hagyományok tisztelete ma is ugyanannyira fontos.

 

 

