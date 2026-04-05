Hangüzenetet küldött a betegségéből lábadozó Erdő Péter

Budapesten, 2026. április 5-én, húsvétvasárnap hajnalán osztották meg Erdő Péter üzenetét az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye Kardinális YouTube-csatornáján.
A lábadozó bíboros úgy fogalmazott:
Nagy ünnep van ma, olyan nagy ünnep, ami az egész életünket mássá teszi.
Üzenete azért is fontos, mert emlékeztet, hogy a keresztény hit szerint Jézus szeretete és feltámadása ma is erőt ad az embereknek a nehézségek közepette.
Erdő Péter húsvéti üzenete a reményről szólt
A bíboros szerint a hívők feladata, hogy ezt az üzenetet továbbadják a világnak is, mert erre másoknak is szükségük van.
Beszédének végén azt a békét kívánta minden embernek, amelyről Jézus is szólt feltámadása után az apostoloknak.
A híradások szerint Erdő Péter a húsvéti szent háromnapot a budapesti Prímási Palota kápolnájában ünnepelte, és hálát adott az érte mondott imákért, valamint a sok bátorító üzenetért – számolt be a Magyar Nemzet.
Ez is érdekelheti:
