Rendkívüli szünet jön az iskolákban, a legtöbb szülő nem is tud róla!

Sok középiskolában már a jövő hét elején felborulhat a megszokott tanítási rend. Az érettségi szünet a 2026-os írásbeli vizsgák napjaihoz igazodik. A nem vizsgázó diákok egyes helyeken szünetet kapnak, máshol online feladatokra vagy más programra számíthatnak.
Az érettségi szünet idén már május 4-én elkezdődhet több középiskolában az írásbeli vizsgák miatt. A nem érettségiző diákok számára ez három nap tanítás nélküli időszakot is jelenthet, de az iskolák ettől eltérhetnek.

Május 4-én indul az érettségi szünet 2026-ban Fotó: Csudai Sándor - Origo

Mikortól lesz érettségi szünet 2026-ban?

2026-ban is lesz érettségi szünet a középiskolákban, ami három tanítás nélküli napot jelenthet azoknak a diákoknak, akik nem vesznek részt az írásbeli vizsgákon. Az idei menetrend egy nappal korábban indul a tavalyinál, ezért sokakat meglephet, hogy már május 4-én elkezdődnek a vizsgák.

A legfontosabb írásbeli napok május 4., 5. és 6. lesznek. Május 4-én magyar nyelv és irodalomból, május 5-én matematikából, május 6-án történelemből vizsgáznak az érettségizők. Ezeken a napokon a legtöbb középiskolában tanítás nélküli munkanapot tartanak, hogy biztosítani tudják a vizsgák zavartalan lebonyolítását.

Ez azt jelenti, hogy sok nem végzős diák számára három nap pihenő jöhet május elején. Az iskolák működése azonban intézményenként eltérhet, ezért érdemes figyelni a KRÉTA-rendszerben érkező tájékoztatásokat is. Előfordulhat, hogy egyes helyeken projektnapot, online feladatokat vagy más iskolai teendőt írnak elő erre az időszakra – írja a Feol.hu.

 

