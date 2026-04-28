Közeledik az érettségi, fontos közleményt adott ki az Oktatási Hivatal

Az idei érettségi során több mint 148 ezren adnak számot tudásukról, különböző szinteken és tantárgyakból. A következő hetekben az írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák egyaránt komoly kihívást jelentenek majd.
Május 4-én a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival megkezdődik a 2025/2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka - közölte az Oktatási Hivatal kedden.

Az érettségi vizsgák során több mint 148 ezer tanuló ad számot tudásáról
Az érettségi vizsgák során több mint 148 ezer tanuló ad számot tudásáról - Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo

Több mint 148 ezer diák érettségizik

Mint írták, a következő hetekben 1170 helyszínen várhatóan több mint 148 ezren érettségiznek majd. Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg. Elsőként a magyar nyelv és irodalom vizsgákra kerül sor: ebből a tárgyból középszinten 76 109, emelt szinten pedig 2417 tanuló vizsgázik majd.

Az egy nappal későbbi matematika érettségin középszinten 71 599-en, emelt szinten 8264-en vizsgáznak, míg május 6-án történelemből középszinten 71 504, emelt szinten 8273 diák tesz majd vizsgát.

Ezután következnek az idegen nyelvi vizsgák: május 7-én angol nyelvből középszinten 47 082-en, emelt szinten 29 084-en; május 8-án német nyelvből középszinten 10 154-en, emelt szinten 3041-en érettségiznek.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a végzős tanulók 57,7 százaléka tesz majd rendes érettségi vizsgát. A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők 1,5 százaléka ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkezett. Előrehozott vizsgát a diákok 35,3 százaléka, szintemelőt 4,5 százalékuk, míg pótló és a javító vizsgát egy százalékuk tesz majd.

Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3. és 10., a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek - közölte a hivatal.

 

