Minden fővárosi életét megkönnyíti a BKK legújabb szolgáltatása

Még kényelmesebbé válik a fővárosi közösségi közlekedés. A budapesti metróvonalakon szerdától már érintéses fizetéssel is lehet jegyet vásárolni.
Már készpénz nélkül, érintéses fizetéssel is lehet jegyet vásárolni a fővárosi metróvonalakon, szerdától ugyanis elérhetővé vált a Pay&GO bankkártyás fizetési szolgáltatás az összes metróállomás bejáratánál – írja az MTI. 

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársa a Pay&GO bankkártyás fizetéshez szükséges új jegyérvényesítő készülék telepítésénél a fővárosi Puskás Ferenc Stadion metrómegállóban 2026. március 11-én. A budapesti metróvonalakon szerdától már érintéses fizetéssel is lehet jegyet vásárolni.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársa a Pay&GO bankkártyás fizetéshez szükséges új jegyérvényesítő készülék telepítésénél a fővárosi Puskás Ferenc Stadion metrómegállóban 2026. március 11-én. A budapesti metróvonalakon szerdától már érintéses fizetéssel is lehet jegyet vásárolni.
Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Karácsony Gergely főpolgármester a szolgáltatás elindítását beharangozó szerdai sajtótájékoztatón azt mondta: azon dolgoznak, hogy Budapesten a közösségi közlekedés versenyképességét megőrizzék, és egy olyan szolgáltatást nyújtsanak, amely „sokkal vonzóbb, mint az autós közlekedés”. 

A budapesti metróvonalakon szerdától már érintéses fizetéssel is lehet jegyet vásárolni 

Ennek nagyon fontos része, hogy éljenek a digitalizáció adta lehetőségekkel – tette hozzá. 

Közölte, a fejlesztés elsősorban az alkalmi utasoknak, turistáknak nyújt lehetőséget az egyszerű és gyors jegyvásárlásra.

