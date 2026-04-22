Minden fővárosi életét megkönnyíti a BKK legújabb szolgáltatása

Már készpénz nélkül, érintéses fizetéssel is lehet jegyet vásárolni a fővárosi metróvonalakon, szerdától ugyanis elérhetővé vált a Pay&GO bankkártyás fizetési szolgáltatás az összes metróállomás bejáratánál – írja az MTI.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársa a Pay&GO bankkártyás fizetéshez szükséges új jegyérvényesítő készülék telepítésénél a fővárosi Puskás Ferenc Stadion metrómegállóban 2026. március 11-én. A budapesti metróvonalakon szerdától már érintéses fizetéssel is lehet jegyet vásárolni.

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Karácsony Gergely főpolgármester a szolgáltatás elindítását beharangozó szerdai sajtótájékoztatón azt mondta: azon dolgoznak, hogy Budapesten a közösségi közlekedés versenyképességét megőrizzék, és egy olyan szolgáltatást nyújtsanak, amely „sokkal vonzóbb, mint az autós közlekedés”.

A budapesti metróvonalakon szerdától már érintéses fizetéssel is lehet jegyet vásárolni

Ennek nagyon fontos része, hogy éljenek a digitalizáció adta lehetőségekkel – tette hozzá.

Közölte, a fejlesztés elsősorban az alkalmi utasoknak, turistáknak nyújt lehetőséget az egyszerű és gyors jegyvásárlásra.

