Elhunyt a Magyar Rádió legismertebb bemondója

Elhunyt Erőss Anna, a Magyar Rádió egykori, Kazinczy-díjas bemondója és műsorvezetője. A 1930. június 27-én született rádiós személyiség a Magyar Rádió mindhárom csatornáján, a Kossuthon, a Petőfin és a Bartókon is dolgozott, és nemcsak bemondóként, hanem mentoráló, szakmaformáló alaként is meghatározó szerepet játszott – számolt be a Blikk.
Erőss Anna hangja egy korszakot jelentett
Erőss Anna a rádiózás több évtizedét kísérte végig, hangja hírműsorokból, kulturális adásokból és színházi közvetítésekből is ismerős lehetett a hallgatóknak.
Munkásságát 1973-ban Kazinczy-díjjal ismerték el, korábban pedig nívódíjat is kapott a rádió hírszolgálatában végzett munkájáért.
Tanárként és mentorként is nyomot hagyott
A legendás bemondó nemcsak a mikrofon mögött volt fontos alakja a szakmának, hanem fiatal kollégák támogatásával is sokat tett a magyar rádiózásért. Pályája ezért nem csupán egy ismert rádiós karriert jelentett, hanem egy olyan örökséget is, amely a mai napig hat a szakmára.
További tartalmak:
