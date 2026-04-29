Elhunyt a Magyar Rádió legismertebb bemondója

Elhunyt Erőss Anna, a Magyar Rádió egykori, Kazinczy-díjas bemondója és műsorvezetője. A 1930. június 27-én született rádiós személyiség a Magyar Rádió mindhárom csatornáján, a Kossuthon, a Petőfin és a Bartókon is dolgozott, és nemcsak bemondóként, hanem mentoráló, szakmaformáló alaként is meghatározó szerepet játszott – számolt be a Blikk.

Elhunyt Erőss Anna, a Magyar Rádió legendás bemondója

Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

Erőss Anna hangja egy korszakot jelentett

Erőss Anna a rádiózás több évtizedét kísérte végig, hangja hírműsorokból, kulturális adásokból és színházi közvetítésekből is ismerős lehetett a hallgatóknak.

Munkásságát 1973-ban Kazinczy-díjjal ismerték el, korábban pedig nívódíjat is kapott a rádió hírszolgálatában végzett munkájáért.

Tanárként és mentorként is nyomot hagyott

A legendás bemondó nemcsak a mikrofon mögött volt fontos alakja a szakmának, hanem fiatal kollégák támogatásával is sokat tett a magyar rádiózásért. Pályája ezért nem csupán egy ismert rádiós karriert jelentett, hanem egy olyan örökséget is, amely a mai napig hat a szakmára.