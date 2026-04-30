Májusban megnyílik az égbolt: érkezik az Éta Aquaridák meteorraj

Május elején különleges égi látványosságra érdemes figyelni: érkezik az év egyik leggyorsabb meteorraja. Az Éta Aquaridák meteorraj szabad szemmel is látható lesz, a legtöbb hullócsillagot május 6-án hajnalban figyelhetjük meg.
Magyarországon, 2026. május 5-ről 6-ra virradó éjszaka éri el maximumát az Éta Aquaridák meteorraj, amely a Halley-üstökösből származó porszemcsékből áll. A Svábhegyi Csillagvizsgáló szerint a radiánspont csak hajnali fél három körül emelkedik a látóhatár fölé, ezért a legjobb esély a megfigyelésre a hajnali órákban lesz.

Május elején tetőzik az Éta Aquaridák meteorraj - A flight-illuminated path and the Milky Way are appearing in the night sky during the Eta Aquarids meteor shower, which is peaking in Ratnapura, Sri Lanka, on May 5, 2024. The Eta Aquarids Meteor Shower is an annual event caused by Earth passing through debris left behind by Halley's Comet. Named after the constellation Aquarius, these meteors are streaking across the sky at high speeds, creating a dazzling display of shooting stars. Best observed in the predawn hours away from city lights, it is a mesmerizing celestial event cherished by skywatchers worldwide. (Photo by Thilina Kaluthotage/NurPhoto) (Photo by Thilina Kaluthotage / NurPhoto via AFP)
Május elején tetőzik az Éta Aquaridák meteorraj
Fotó: THILINA KALUTHOTAGE / NurPhoto

Éta Aquaridák meteorraj: villámgyors porszemek az égen

A hullócsillagok valójában apró kozmikus részecskék, amelyek hatalmas sebességgel lépnek be a Föld légkörébe. 

Az Éta Aquaridák esetében ezek a porszemcsék akár 66–67 kilométert is megtehetnek másodpercenként, mielőtt felizzanak és fénycsíkot húznak az égen.

A Halley-üstökös hagyatéka tér vissza

A meteorraj különlegessége, hogy a híres Halley-üstököshöz kötődik, amely nagyjából 76 évente kerüli meg a Napot. 

A Föld évente kétszer halad át az üstökös törmeléksávján: májusban az Éta Aquaridák, októberben pedig az Orionidák meteorraj hoz látványos égi felvillanásokat.

Nem lesz tökéletes az idei látvány

Bár ideális körülmények között óránként akár 50 meteor is feltűnhetne, Magyarországról ennél kevesebbre lehet számítani. A radiáns alacsonyan marad, ráadásul a 84 %-os Hold fénye is zavarhatja a megfigyelést, így reálisan óránként 10–20 felvillanás látszódhat.

A legjobb, ha városi fényektől távol, sötét helyen nézi az eget. Távcsőre nincs szükség, csak türelemre, meleg ruhára és tiszta égboltra.

