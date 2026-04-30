Májusban megnyílik az égbolt: érkezik az Éta Aquaridák meteorraj

Magyarországon, 2026. május 5-ről 6-ra virradó éjszaka éri el maximumát az Éta Aquaridák meteorraj, amely a Halley-üstökösből származó porszemcsékből áll. A Svábhegyi Csillagvizsgáló szerint a radiánspont csak hajnali fél három körül emelkedik a látóhatár fölé, ezért a legjobb esély a megfigyelésre a hajnali órákban lesz.

Május elején tetőzik az Éta Aquaridák meteorraj

Éta Aquaridák meteorraj: villámgyors porszemek az égen

Az Éta Aquaridák esetében ezek a porszemcsék akár 66–67 kilométert is megtehetnek másodpercenként, mielőtt felizzanak és fénycsíkot húznak az égen.

A Halley-üstökös hagyatéka tér vissza

A meteorraj különlegessége, hogy a híres Halley-üstököshöz kötődik, amely nagyjából 76 évente kerüli meg a Napot.

A Föld évente kétszer halad át az üstökös törmeléksávján: májusban az Éta Aquaridák, októberben pedig az Orionidák meteorraj hoz látványos égi felvillanásokat.

Nem lesz tökéletes az idei látvány

Bár ideális körülmények között óránként akár 50 meteor is feltűnhetne, Magyarországról ennél kevesebbre lehet számítani. A radiáns alacsonyan marad, ráadásul a 84 %-os Hold fénye is zavarhatja a megfigyelést, így reálisan óránként 10–20 felvillanás látszódhat.

A legjobb, ha városi fényektől távol, sötét helyen nézi az eget. Távcsőre nincs szükség, csak türelemre, meleg ruhára és tiszta égboltra.