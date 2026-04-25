Nagy hiba, ha elhagyja az olajat és a vajat

A videókban gyakran látható, hogy nyers húsokat és zöldségeket tesznek serpenyőbe, majd mindenféle zsiradék nélkül, minimális vízzel „főzik” meg őket. Az új étkezési trend hívei szerint így tisztább, egészségesebb ételek készíthetők, ráadásul a fogyást is segítheti. A szakértők szerint azonban a helyzet ennél jóval összetettebb – írja a Daily Mail.

Új étkezési trend: mellőzzük az olajat és a vajat

Bár az olaj és a vaj elhagyása valóban csökkentheti a kalóriabevitelt és a telített zsírok mennyiségét, ez nem jelenti azt, hogy automatikusan egészségesebb lesz az étrend. A táplálkozási szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a zsírok fontos szerepet játszanak a szervezet működésében.

Nélkülük például a szervezet nem tudja megfelelően hasznosítani a zsírban oldódó vitaminokat, mint az A-, D-, E- és K-vitamin. Egy teljesen zsírmentes étkezés így akár tápanyaghiányhoz is vezethet.

Ráadásul a zsírok hozzájárulnak a jóllakottság érzéséhez is. Ha teljesen kihagyjuk őket az étrendből, könnyen előfordulhat, hogy rövid időn belül újra megéhezünk, ami nassoláshoz vagy túlevéshez vezethet.

A szakértők szerint a főzés során nem az a legfontosabb kérdés, hogy teljesen elhagyjuk-e a zsiradékot, hanem az, hogy milyen típusút és mennyit használunk. A megfelelő olaj kiválasztása és a helyes hőmérsékleten történő sütés kulcsfontosságú lehet az egészség szempontjából.

A túl magas hőmérsékleten használt zsiradékok ugyanis káros anyagokat termelhetnek, ezért érdemes odafigyelni arra, melyik olaj mire alkalmas.

A szakemberek összességében azt javasolják, hogy ne száműzzük teljesen a zsírokat az étrendből. Inkább törekedjünk a mértékletességre, és válasszunk jó minőségű, egészséges zsiradékokat.

