Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Kiürültek a pénzváltók, elfogyott az euró

A forint erősödése miatt az elmúlt napokban hirtelen megugrott a kereslet a közös európai valutára. A jelenség szokatlan helyzethez vezetett Debrecenben: több pénzváltó is euróhiányról számolt be.
A napokban euróhiány alakult ki Debrecen több pénzváltójánál, miután a forint erősödése miatt hirtelen megugrott a kereslet a közös európai valutára. A pénzváltóknál hosszú sorok alakultak ki, ám sokan végül nem jutottak euróhoz, mert több helyen is elfogyott a készlet. A jelenség napok óta tart, és jelentős terhelést okoz a belvárosi váltóknak – írja a HAON.

Euróhiány alakult ki Debrecen több pénzváltójánál a hirtelen megugrott kereslet miatt
Euróhiány alakult ki Debrecen több pénzváltójánál a hirtelen megugrott kereslet miatt – Fotó: Unsplash

Euróhiány: miért nincs euró a pénzváltóknál Debrecenben?

Debrecenben az elmúlt napokban szokatlan helyzet alakult ki: több pénzváltó is arról számolt be, hogy a megnövekedett érdeklődés miatt egyszerűen elfogyott az euró. Az MNB hivatalos középárfolyama április 16-án délben 364,69 forint/euró volt, ami sokakat arra ösztönzött, hogy eurót vásároljanak. A belvárosban több helyen is hosszú sorok alakultak ki: volt, ahol a várakozók sora a sétálóutca közepéig ért, míg máshol egyáltalán nem álltak sorban, mert ott már korábban kifogyott az euró. 

Többen arról számoltak be, hogy akár két órát is várakoztak, mire kiderült, hogy nem tudnak pénzt váltani.

A pénzváltók szerint napok óta rendkívül erős a kereslet, többször is kellett utánpótlást kérniük. Volt, ahol már csak kisebb címleteket tudtak kiadni, és előfordult, hogy egy-egy ügyfél több ezer eurót váltott egyszerre, ami gyorsan leapasztotta a készleteket. A dolgozók szerint a helyzetet az is súlyosbította, hogy a kereslet hirtelen ugrott meg, így több belvárosi helyen is ugyanaz történt: sorok alakultak ki, majd rövid időn belül teljes euróhiány lett a pénzváltókban.

Rég volt ilyen erős a forint, de figyelmeztető jelzés érkezett – ez mindent megváltoztathat

Az elmúlt időszakban jelentős mértékben emelkedett a hazai fizetőeszköz árfolyama, nagy kérdés azonban, hogy meddig tarthatja meg az erejét. Most érkezett egy figyelmeztető jelzés arra, hogy a fundamentumokhoz mindenképpen vissza fog térni a forint árfolyama.

 

Tudta? Több magyar nevezetesség is szerepel eurós bankjegyeken

Egy élelmes vállalkozó találta ki, hogy elsősorban a gyűjtőket megcélozva, nulla eurós címletű papírpénzeket bocsát ki. Nálunk is kaphatók ilyen bankjegyek, sőt, magyarországi nevezetességek is szerepelnek egyes sorozatokon.

 

 

