Erre senki sem számított! Váratlan esemény szakította félbe az Exatlont

Váratlan jelenet zavarta meg az Exatlon Hungary forgatását a Dominikai Köztársaságban. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA), amely élsportolók esetében bármikor tarthat ellenőrzést, az Exatlon egy bajnokát, Ekler Lucát kereste.
Váratlan esemény történt az Exatlon Hungary forgatásán: a stáb legnagyobb meglepetésére a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) ellenőrei jelentek meg a helyszínen, és az egyik versenyzőt, Ekler Lucát keresték – írja a Blikk

A forgatás alatt néhány órával az érkezés előtt a gyártásvezetőt egy ismeretlen dominikai számról keresték, majd azt tudakolták, hol található Ekler Luca. Ekkor már sejthető volt, hogy a WADA ellenőrei keresik a sportolót, aki a verseny előtt megadta tartózkodási helyét a szervezetnek. 

A stáb végül a szállást adó hotelben találkozott az ellenőrökkel, akik hivatalos eljárás keretében végezték el a vizsgálatot. 

Palik László műsorvezető szerint ilyen még soha nem fordult elő a sport-reality történetében. 

A WADA szabályai szerint az élsportolóknak folyamatosan „elérhetőnek” kell lenniük doppingellenőrzés céljából, ami azt jelenti, hogy a szervezet előzetes bejelentés nélkül is bárhol és bármikor mintát vehet tőlük. 

