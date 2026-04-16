Erre senki sem számított! Váratlan esemény szakította félbe az Exatlont

Váratlan esemény történt az Exatlon Hungary forgatásán: a stáb legnagyobb meglepetésére a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) ellenőrei jelentek meg a helyszínen, és az egyik versenyzőt, Ekler Lucát keresték – írja a Blikk.

Exatlon Hungary

A forgatás alatt néhány órával az érkezés előtt a gyártásvezetőt egy ismeretlen dominikai számról keresték, majd azt tudakolták, hol található Ekler Luca. Ekkor már sejthető volt, hogy a WADA ellenőrei keresik a sportolót, aki a verseny előtt megadta tartózkodási helyét a szervezetnek.

A stáb végül a szállást adó hotelben találkozott az ellenőrökkel, akik hivatalos eljárás keretében végezték el a vizsgálatot.

Palik László műsorvezető szerint ilyen még soha nem fordult elő a sport-reality történetében.

A WADA szabályai szerint az élsportolóknak folyamatosan „elérhetőnek” kell lenniük doppingellenőrzés céljából, ami azt jelenti, hogy a szervezet előzetes bejelentés nélkül is bárhol és bármikor mintát vehet tőlük.

Palik László elnézést kért minden nézőtől

Palik László őszintén vallott egyedi stílusáról, és a nézők visszajelzéséről. Az Exatlon karakteres műsorvezetője elárulta, hogy sokakat idegesít a hangja, és hangos stílusa, mások viszont éppen ezért szeretik.

Sírásba torkollott a vita az Exatlonban

Dominika, 2026 áprilisa – Az Exatlon Hungary friss részében egy vesztes játéknap után alakult ki komoly vita a csapaton belül. Szabó Rékát társai azzal szembesítették, hogy szerintük egyéni helyzetekben sokkal nagyobb energiát mutat, mint amikor a csapatért kell harcolni. A beszélgetés végül annyira megviselte, hogy a kamerák előtt sírta el magát.