Erre senki sem számított! Váratlan esemény szakította félbe az Exatlont

Váratlan esemény történt az Exatlon Hungary forgatásán: a stáb legnagyobb meglepetésére a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) ellenőrei jelentek meg a helyszínen, és az egyik versenyzőt, Ekler Lucát keresték – írja a Blikk.
A forgatás alatt néhány órával az érkezés előtt a gyártásvezetőt egy ismeretlen dominikai számról keresték, majd azt tudakolták, hol található Ekler Luca. Ekkor már sejthető volt, hogy a WADA ellenőrei keresik a sportolót, aki a verseny előtt megadta tartózkodási helyét a szervezetnek.
A stáb végül a szállást adó hotelben találkozott az ellenőrökkel, akik hivatalos eljárás keretében végezték el a vizsgálatot.
Palik László műsorvezető szerint ilyen még soha nem fordult elő a sport-reality történetében.
A WADA szabályai szerint az élsportolóknak folyamatosan „elérhetőnek” kell lenniük doppingellenőrzés céljából, ami azt jelenti, hogy a szervezet előzetes bejelentés nélkül is bárhol és bármikor mintát vehet tőlük.
Palik László elnézést kért minden nézőtől
Palik László őszintén vallott egyedi stílusáról, és a nézők visszajelzéséről. Az Exatlon karakteres műsorvezetője elárulta, hogy sokakat idegesít a hangja, és hangos stílusa, mások viszont éppen ezért szeretik.
Sírásba torkollott a vita az Exatlonban
Dominika, 2026 áprilisa – Az Exatlon Hungary friss részében egy vesztes játéknap után alakult ki komoly vita a csapaton belül. Szabó Rékát társai azzal szembesítették, hogy szerintük egyéni helyzetekben sokkal nagyobb energiát mutat, mint amikor a csapatért kell harcolni. A beszélgetés végül annyira megviselte, hogy a kamerák előtt sírta el magát.