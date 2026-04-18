Kellett a pofon? Vadkerti Adél durván nekiment a csapattársainak

Máté szerint Adél nem a csapat érdekeit nézte, és nem érti a döntés valódi okát. Az Exatlon Hungary eseményei után a csapattagok nyíltan kritizálták Adélt, aki nehezen tudta megmagyarázni a választását – írja a Blikk.
Feszültség, konfliktus és dráma az Exatlon Hungary kulisszái mögött
Adél azzal védekezett, hogy gyors döntést kellett hoznia, és Kenderesi Tamást akarta védeni. Úgy fogalmazott, hogy
Valkusz Máténak kell a pofon,
ami tovább fokozta az indulatokat. Bacskai Balázs szerint vezetőként őszintébb magyarázattal tartozott volna a csapatnak. A vita odáig fajult, hogy Balázs is felemelte a hangját, Adél pedig úgy érezte, „b*szogatják”. A konfliktust Lencse László próbálta csillapítani, aki későbbi megbeszélést javasolt. A végső párbajban Bacskai Balázs mérkőzött meg Máté Balázzsal, és 4:2-re győzött.
A kieső Máté Balázs lett, aki búcsúzott a versenytől.
A győztes Balázs elmondta: „nagyon nyugodt voltam”, és ez segítette a sikerhez. Mind ő, mind Adél úgy véli, hogy a konfliktusok ellenére a csapat képes lesz túllépni a történteken és megőrizni az egységet.
