Kellett a pofon? Vadkerti Adél durván nekiment a csapattársainak

A Bajnokok csapatában komoly feszültség alakult ki Vadkerti Adél döntése miatt. Az Exatlon Hungary legutóbbi adásában Adél Valkusz Mátét küldte párbajra, ami nagy felháborodást váltott ki.
Máté szerint Adél nem a csapat érdekeit nézte, és nem érti a döntés valódi okát. Az Exatlon Hungary eseményei után a csapattagok nyíltan kritizálták Adélt, aki nehezen tudta megmagyarázni a választását írja a Blikk.

Feszültség, konfliktus és dráma az Exatlon Hungary kulisszái mögött

Adél azzal védekezett, hogy gyors döntést kellett hoznia, és Kenderesi Tamást akarta védeni. Úgy fogalmazott, hogy 

Valkusz Máténak kell a pofon,

ami tovább fokozta az indulatokat. Bacskai Balázs szerint vezetőként őszintébb magyarázattal tartozott volna a csapatnak. A vita odáig fajult, hogy Balázs is felemelte a hangját, Adél pedig úgy érezte, „b*szogatják”. A konfliktust Lencse László próbálta csillapítani, aki későbbi megbeszélést javasolt. A végső párbajban Bacskai Balázs mérkőzött meg Máté Balázzsal, és 4:2-re győzött.

 A kieső Máté Balázs lett, aki búcsúzott a versenytől.

A győztes Balázs elmondta: „nagyon nyugodt voltam”, és ez segítette a sikerhez. Mind ő, mind Adél úgy véli, hogy a konfliktusok ellenére a csapat képes lesz túllépni a történteken és megőrizni az egységet.

Doppingellenőrök csaptak le a forgatáson, mindenki ledöbbent

A Exatlon Hungary forgatását váratlanul megzavarta, hogy a WADA ellenőrei jelentek meg a helyszínen, és az egyik versenyzőt keresték. A hivatalos doppingvizsgálat teljesen példátlan a műsor történetében, a stáb és a versenyzők is meglepődtek a nem mindennapi eseményen.

 

Palik László bocsánatot kért a nézőktől

Az Exatlon Hungary műsorvezetője, Palik László őszintén szólt és elnézést kért a nőzőktől. Megjegyzései újra felkavarták a nézőket, és komoly reakciókat váltottak ki. A részletekért érdemes elolvasni a teljes cikket.

 

 

