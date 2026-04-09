Exatlon Hungary

Drámai pillanatok az Exatlon Hungaryben: megsérült egy versenyző – videó

Újabb komoly csapás érte a Pirosak csapatát a szerdai adásban. Az Exatlon Hungary egyik futamában Vadkerti Adél jobb válla kiugrott, ezért azonnal meg kellett állítani a versenyt. A Bajnokok hiába küzdöttek, a sérülés mindent felülírt.
Az Exatlon Hungary legújabb, 2026-os évadában újabb súlyos csapás érte a Bajnokok csapatát, ezúttal Vadkerti Adél sérülése miatt. A szerdai adásban a Pirosak mindent megtettek, hogy végre elkerüljék a párbajt, de a küzdelem közben Adél jobb válla kiugrott, így futamát félbe kellett szakítani, és aznap már nem is térhetett vissza a pályára.

Március 23-án indult az Exatlon Hungary hatodik évada a TV2-n
Exatlon Hungary: Vadkerti Adél súlyos sérülése

A Bajnokok számára különösen fájó a sérülés, mert az elmúlt hetekben amúgy is sorra jöttek a kudarcok. Az első két hétben már két versenyzőjük, Jakabos Zsuzsanna és Filutás Viktor is kiesett, a hétfői bázisjáték elvesztése után pedig a csapat a luxuskörnyezetből a puritán szállásra került. Bár kedden még sikerült örülniük az ejtőernyőzésnek, szerdán ismét megtört a lendületük.

Vadkerti Adél sérülése után a Bajnokok még 9-7-ről visszajöttek 9-9-re, így hirtelen halál döntött a végjátékról. A Kihívók végül 10-9-re nyertek, így a Bajnokok már ötödik alkalommal veszítették el a végjátékot, ami újabb biztos párbajt jelent számukra – számolt be a Blikk.

Kamerák előtt omlott össze az Exatlon Hungary versenyzője

Az Exatlon Hungary legutóbbi epizódjában megrázó jelenetek játszódtak le, amikor a Kihívók csapata elveszítette a jutalomjátékot, és a döntő futam Csóri Dorkára hárult. A versenyző számára különösen nehéz volt a helyzet, mivel ugyanazon a pályán kellett bizonyítania, ahol korábban is hasonló körülmények között maradt alul.

Sérülés miatt kellett félbeszakítani az Exatlon Hungary futamát

A műsorvezető is aggódva sietett oda a földön fekvő sportolóhoz. Az Exatlon Hungary sztárjának sérülése miatt félbeszakadt a futam.

 

