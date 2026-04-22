Brutális pusztítást végzett a fagy – így mentheti, ami még megmaradt

A tavaszi időjárás idén is kiszámíthatatlanul alakult, és a hirtelen érkező mínuszok komoly fagykárt okoztak a gyümölcsültetvényekben. A fagy különösen a virágzó gyümölcsfák esetében jelent veszélyt, hiszen ilyenkor a legérzékenyebbek a hidegre. A termelők szerint a védekezési lehetőségek korlátozottak, a fagyvédelem sok esetben nem tudja teljesen megóvni a termést – tájékoztat a Kisalföld.

A tavaszi fagy miatt sok helyen elpusztult a terméskezdemény - Képünk illusztráció

Mekkora károkat okozott a fagy a gyümölcsfákban?

A tapasztalatok szerint jelentős eltérések vannak az egyes térségek között. Győr környékén például a mínuszok helyenként a szilva- és almatermés akár 90 százalékát is elpusztították. A kisugárzó fagy különösen nagy károkat okozott, mivel a száraz levegő miatt nem képződött védő dér a virágokon. A porzók és bibék károsodása miatt sok esetben már biztos, hogy nem alakul ki termés.

Más gyümölcsök esetében ugyanakkor még van esély. A cseresznye és a meggy több virágot hoz, így részben kompenzálhatják a veszteséget, de a végleges termésmennyiség csak hetek múlva lesz látható.

Miért veszélyes a tavaszi fagy a virágzó gyümölcsökre? A tavaszi fagy azért különösen káros, mert a gyümölcsfák virágzáskor a legérzékenyebbek. Már mínusz 1-2 fok is komoly károsodást okozhat, míg a -4, -5 fokos hideg szinte teljes pusztítást jelenthet. A virágokban található szaporító szervek ilyenkor könnyen elfagynak, így a megtermékenyülés elmarad. Hiába maradnak meg a virágok, ha a bibe vagy a porzó sérül, abból már nem lesz gyümölcs. A fagyvédelem – például füstölés vagy gépi védekezés – bizonyos esetekben segíthet, de kisugárzó fagy esetén gyakran ez sem elegendő.

Hol okozott a legnagyobb károkat az áprilisi fagy Magyarországon?

A fagykár nem volt egyenletes az országban. A Kisalföld egyes részein súlyos károkról számoltak be, míg más területeken a gyümölcsfák túlélték a hideget. Mihályiban például a hőmérséklet nem süllyedt kritikus szint alá, így ott a termés nagy része megmenekülhetett. Országos szinten azonban északon, északkeleten és az Alföld egyes részein volt a legsúlyosabb a helyzet, ahol tartósan mínusz 9 fok körüli hőmérsékletet mértek. Ezeken a területeken jelentős terméskieséssel kell számolni.