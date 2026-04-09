Szívszorító pillanatok: így búcsúzott Farkasházy Tivadar feleségétől

Farkasházy Tivadar életének egyik legnehezebb pillanatát élte át: végső búcsút vett feleségétől. A gyászszertartáson családtagok, barátok és ismert közéleti szereplők is megjelentek, hogy elkísérjék utolsó útjára a szeretett Mimit. Farkasházy Tivadar felesége hosszú betegség után hunyt el – írja a Blikk.

Farkasházy Tivadar végső búcsút vett feleségétől

Farkasházy Tivadar feleségének temetése az Óbudai temetőben volt

Április 8-án, napsütéses napon helyezték örök nyugalomra Mimit az Óbudai temetőben. A szertartás során több megható pillanat is volt: Seres Tamás hegedűművész megszólaltatta azt a hangszert, amelyet maga az elhunyt készített. A búcsúztatón számos ismert személyiség is részt vett, köztük művészek és politikusok, akik együtt emlékeztek rá.

Farkasházy Tivadar és felesége 56 éven át éltek együtt, kapcsolatukat az elmúlt évek megpróbáltatásai is próbára tették. Mimi hosszú ideje súlyos betegséggel küzdött, állapota miatt folyamatos ápolásra szorult, férje pedig mindvégig mellette állt.

A gyászszertartáson személyes hangvételű visszaemlékezések hangzottak el, amelyek az életútját és a közösen átélt éveket idézték fel. A búcsú fájdalmát jól tükrözték a felolvasott megható sorok:

Egyszerre pokol és szépség e négy év, hiszen annyit lehettek együtt, mint sosem, és ezalatt csak egyszer mondta, hogy elege van.

A búcsú végén a gyászolók virágokkal borították be a sírt, csendben, egymásba kapaszkodva kísérve utolsó útjára Mimit. A temetésről készült fotókat a Blikk oldalán tekintheti meg.