Borotvaéles balták, elképesztő tempó: visszatér Magyarországra a világ egyik legdurvább versenye

Budapesten rendezik meg a sportfavágók egyik legrangosabb nemzetközi versenyét, a STIHL Timbersports 2026-os World Trophyt. A látványos viadalnak június 5-én és 6-án a Városligeti Műjégpálya ad otthont, ahol a világ legerősebb és leggyorsabb versenyzői mérik össze tudásukat.

Urbán Ádám szemléltette a favágó-verseny egyik leggyorsabb számát Fotó: MW

Így épül fel a favágók versenye

A rangos eseményen közel negyven sportoló áll rajthoz, köztük a nemzetközi élmezőny legismertebb alakjai.

A hazai közönség két magyar versenyzőnek is szurkolhat: Strúbel Bencének és Urbán Ádámnak. A verseny különlegessége, hogy tizenkét év után tér vissza Magyarországra.

A kétnapos program első napján a női és az ifjúsági mezőny kap főszerepet. Utóbbiban a mindössze 17 éves Urbán Ádám is bizonyíthat. A fiatal sportoló néhány éve egy bemutatón találkozott először a sportfavágással, amely azonnal magával ragadta. Azóta otthoni körülmények között készül, mégis több nemzetközi versenyen szerzett már tapasztalatot. Elmondása szerint az adrenalin és a folyamatos kihívás az, ami igazán vonzza ebben a sportban.

Urbán Ádám (balra) és Strúbel Bence (jobbra) képviseli hazánkat a 2026-os World Trophy sportfavágó versenyen Fotó: MW

A döntőnapon a világ legnagyobb nevei lépnek színpadra. Ott lesz például a világcsúcstartó Jack Jordan, valamint a háromszoros magyar bajnok Strúbel Bence is. A 23 éves versenyző számára a sportág szinte családi örökség: édesapja, Strúbel József hazánk egyik legismertebb sportfavágója.

A sajtótájékoztatót követően a két magyar induló látványos bemutatót tartott, ahol testközelből mutatták be a sportág eszközeit. Az elektromos fűrészek és a speciális versenybalták rendkívül élesek – olyannyira, hogy akár borotválkozásra is alkalmasak lennének. Ezeket az eszközöket nem a hétköznapi fakitermeléshez használják, és világszerte csak néhány helyen, főként Új-Zélandon készítik őket.

A budapesti verseny így nemcsak a sportág szerelmeseinek ígér izgalmakat, hanem minden érdeklődő számára különleges és látványos élményt nyújt.