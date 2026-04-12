Nagy a baj: drámaian fogyatkozik a hazai fecskeállomány

Az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben visszaesett a fecskék száma Magyarországon, ami mára nem csupán természetvédelmi problémává vált, hanem a közegészségügy szempontjából is egyre nagyobb aggodalomra ad okot. Szakértői becslések szerint akár kétmillió fecske is hiányozhat a hazai állományból, ami komoly hatással van a rovarpopuláció alakulására és az ökológiai egyensúlyra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A jelenség hátterében több, egymással összefonódó tényező áll. Az egyik legfontosabb ok a rovarállomány drasztikus csökkenése, amely nagyrészt a mezőgazdasági vegyszerek használatával és az élőhelyek átalakulásával függ össze. A hagyományos háztáji állattartás visszaszorulása tovább súlyosbította a helyzetet: ezzel együtt eltűntek azok a környezetek is, ahol a fecske könnyen táplálékhoz juthatott - írja a Teol.

fecske
Több tényező is szerepet játszik a fecskeállomány fogyatkozásában. A kép illusztráció. Fotó: ANUWAR HAZARIKA / NurPhoto

Ötven százalékkal csökkent a hazai fecskeállomány

A klímaváltozás szintén jelentős szerepet játszik a madarak pusztulásában. A szélsőséges időjárási jelenségek, például a tartós esőzések vagy hirtelen lehűlések, átmenetileg eltüntetik a levegőből a rovarokat, így a fecskék és fiókáik élelem nélkül maradnak. A városi környezethez alkalmazkodott molnárfecskék esetében új veszélyforrásként jelent meg a túlmelegedés: a kedvezőtlen tájolású fészkekben a hőmérséklet olyan magasra emelkedhet, hogy a még röpképtelen fiókák elhagyják azokat, ami gyakran végzetes következményekkel jár. A vonuló madarakat érintő problémák köre itt nem ér véget. 

A Szahara kiterjedésének növekedése, az oázisok vízkészletének csökkenése és a vizek elsósodása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre kevesebb fecske éli túl a hosszú vándorutat.

Ezek a madarak ösztönösen átrepülnék a sivatagot, ám a megváltozott körülmények között ez sokszor már meghaladja a túlélési képességeiket. Sokan a fészkek leverését tartják a legfőbb problémának, a szakértők azonban hangsúlyozzák: bár ez a jelenség létezik, nem ez okozza a tömeges állománycsökkenést. Ugyanakkor egyre többen igyekeznek aktívan segíteni, például műfészkek kihelyezésével vagy a meglévő fészkek védelmével.

A fecskék eltűnésének következményei messze túlmutatnak a madárvilágon.

Ezek az állatok kulcsszerepet játszanak a rovarok természetes szabályozásában: egyetlen példány a költési időszak során akár egy kilogramm rovart is elfogyaszthat. Több millió madár hiánya így évente több ezer tonnányi kártevő elszaporodását eredményezheti, ami nemcsak a mezőgazdaságot sújtja, hanem a szúnyogok és más betegséget terjesztő rovarok révén az emberek mindennapjaira is hatással van.

A szakemberek szerint a folyamat még nem visszafordíthatatlan, ám sürgős és összehangolt intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy megállítsuk a fecskék eltűnését és megőrizzük az ökológiai egyensúlyt. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy hová tűnnek a fecskéink.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról