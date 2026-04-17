Nagy bajban vannak a fecskék, de közös összefogással még segíthetünk rajtuk

Magyarországon 2026 áprilisában hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra, hogy a fecskék számára egyre kevesebb természetes sárgyűjtő hely marad. A probléma a fészeképítést és a meglévő fészkek javítását is nehezíti, ezért az MME szerint már kisebb locsolt területekkel vagy nedves földdel töltött tálcákkal is segíthetjük a madarakat – hívja fel a figyelmet a ZAOL.

A fecskék nagy bajba kerülnek, ha nem találnak elegendő sarat

Fotó: Orbán Zoltán / Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Bajban vannak a fecskék – Eltűnnek a sárgyűjtő helyek

A füsti- és molnárfecskék nedves sárból építik fészkeiket, de a burkolt felületek terjedése és a csapadékhiány miatt egyre nehezebben jutnak hozzá ehhez. Ez nemcsak a madarakat, hanem a települések élővilágát is érinti.

Sárgyűjtő helyet a kertünkben is készíthetünk

Fotó: Orbán Zoltán / Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Egyszerű segítség is sokat számít

Az MME szerint kis forgalmú utak mellett, udvarokon vagy akár erkélyen is kialakítható sárgyűjtő hely.

Tálcás sárgyűjtő az erkélyen

Fotó: Orbán Zoltán / Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Egy nedvesen tartott földes folt vagy egy műanyag tálcába tett saras föld is nagy segítséget jelenthet a fecskéknek a költési időszakban.