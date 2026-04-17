Nagy bajban vannak a fecskék, de közös összefogással még segíthetünk rajtuk

Magyarországon 2026 áprilisában hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra, hogy a fecskék számára egyre kevesebb természetes sárgyűjtő hely marad. A probléma a fészeképítést és a meglévő fészkek javítását is nehezíti, ezért az MME szerint már kisebb locsolt területekkel vagy nedves földdel töltött tálcákkal is segíthetjük a madarakat – hívja fel a figyelmet a ZAOL.
Bajban vannak a fecskék – Eltűnnek a sárgyűjtő helyek
A füsti- és molnárfecskék nedves sárból építik fészkeiket, de a burkolt felületek terjedése és a csapadékhiány miatt egyre nehezebben jutnak hozzá ehhez. Ez nemcsak a madarakat, hanem a települések élővilágát is érinti.
Egyszerű segítség is sokat számít
Az MME szerint kis forgalmú utak mellett, udvarokon vagy akár erkélyen is kialakítható sárgyűjtő hely.
Egy nedvesen tartott földes folt vagy egy műanyag tálcába tett saras föld is nagy segítséget jelenthet a fecskéknek a költési időszakban.
Lenyűgöző felvétel – hatalmas gólyacsapat érkezik Európába – videó
Továbbra is látványos jelenetek kísérik a tavaszi madárvonulást Európában, a hétvégén pedig különösen nagy gólyacsapatot figyeltek meg Törökországban. A gólyák ezúttal Eskisehir közelében pihentek meg egy szántóföldön, mielőtt továbbindultak volna európai költőhelyeik felé.
Megelevenednek Hitchcock képkockái – de miért támadják az ablakokat a madarak? – videóval
Tavasszal egyre több helyen figyelnek fel a különös jelenségre: a tollas „agresszorok” órákon át kopogtatják az ablakokat és támadják a fényes felületeket. A madarak viselkedése mögött azonban jól ismert biológiai okok húzódnak meg.