Egy elfeledett ünnep, amely ma többet jelenthet, mint bármikor

A fehérvasárnap a húsvét utáni első vasárnap, vagyis a húsvét nyolcadát lezáró nap. A katolikus egyház a II. vatikáni zsinat óta húsvét második vasárnapjaként tartja számon, ugyanakkor hagyományos elnevezése és szimbolikája ma is él.

A fehérvasárnap a húsvétot követő időszak lezárása, amely egyszerre hordoz vallási, közösségi és néphagyományi jelentést

Mit jelent a fehérvasárnap elnevezés?

A fehérvasárnap neve a korai keresztény hagyományokból ered. Az ősegyház idején a nagyszombaton megkeresztelt felnőttek egy héten át fehér ruhát viseltek, amely a tisztaságot és az új életet jelképezte. Ezt a ruhát ezen a napon vették le, így zárult le számukra a húsvéti időszak.

A liturgia is ezt az újjászületést hangsúlyozza: az aznapi szentmise kezdő szavai az „újszülöttként” való lelki megújulásról szólnak. Innen ered a latin elnevezés is: Dominica in albis, vagyis „fehér ruhák vasárnapja”.

Fehérvasárnap és az isteni irgalmasság ünnepe

A fehérvasárnap a modern egyházi gyakorlatban új jelentéssel is bővült.

II. János Pál pápa ezt a napot az isteni irgalmasság vasárnapjává nyilvánította, így ma már a megbocsátás, az irgalom és a lelki megújulás hangsúlyozása is középpontba kerül.

A keleti keresztény hagyományban ugyanezt a napot Tamás vasárnapjaként ismerik. Az evangéliumi történet szerint Szent Tamás apostol ezen a napon győződött meg Jézus feltámadásáról, ami a hit és a kétely kérdését állítja a középpontba.

A fehérvasárnap néphagyományai Magyarországon

A fehérvasárnap nemcsak egyházi ünnep, hanem gazdag népi hagyományokkal is rendelkezik. Magyarországon ezen a napon alakult ki a komálás és a mátkálás szokása.

A komálás során családok komatálat küldtek egymásnak, ezzel jelezve a leendő keresztszülői kapcsolatot. Ez lehetett egyszerű ajándék – például hímes tojás vagy gyümölcs –, de akár bőséges ünnepi tál is.

A mátkálás ezzel párhuzamosan a fiatal lányok barátságkötésének ünnepélyes formája volt. A mátkák tojást vagy ajándékot cseréltek, és kapcsolatuk sokszor egy életre szólt.

Mátkatálat vivő kislányok

Egy hagyomány, amely ma is üzen

Bár a modern társadalomban sok népszokás háttérbe szorult, a fehérvasárnap üzenete ma is aktuális. A közösség, a kapcsolatok megerősítése és az újrakezdés gondolata olyan értékek, amelyek túlmutatnak a vallási kereteken.