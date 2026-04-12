Senki nem gondolta volna, hogy itt kezdi a napot Orbán Viktor

Egy elfeledett ünnep, amely ma többet jelenthet, mint bármikor

Április 12-én a keresztény világ egy kevésbé ismert, mégis gazdag jelentéstartalmú ünnepre emlékezik. A fehérvasárnap a húsvétot követő időszak lezárása, amely egyszerre hordoz vallási, közösségi és néphagyományi jelentést.
A fehérvasárnap a húsvét utáni első vasárnap, vagyis a húsvét nyolcadát lezáró nap. A katolikus egyház a II. vatikáni zsinat óta húsvét második vasárnapjaként tartja számon, ugyanakkor hagyományos elnevezése és szimbolikája ma is él.

A fehérvasárnap a húsvétot követő időszak lezárása, amely egyszerre hordoz vallási, közösségi és néphagyományi jelentést
Fotó: AI generated / Freepik

Mit jelent a fehérvasárnap elnevezés?

A fehérvasárnap neve a korai keresztény hagyományokból ered. Az ősegyház idején a nagyszombaton megkeresztelt felnőttek egy héten át fehér ruhát viseltek, amely a tisztaságot és az új életet jelképezte. Ezt a ruhát ezen a napon vették le, így zárult le számukra a húsvéti időszak.

A liturgia is ezt az újjászületést hangsúlyozza: az aznapi szentmise kezdő szavai az „újszülöttként” való lelki megújulásról szólnak. Innen ered a latin elnevezés is: Dominica in albis, vagyis „fehér ruhák vasárnapja”.

Fehérvasárnap és az isteni irgalmasság ünnepe

A fehérvasárnap a modern egyházi gyakorlatban új jelentéssel is bővült. 

II. János Pál pápa ezt a napot az isteni irgalmasság vasárnapjává nyilvánította, így ma már a megbocsátás, az irgalom és a lelki megújulás hangsúlyozása is középpontba kerül.

A keleti keresztény hagyományban ugyanezt a napot Tamás vasárnapjaként ismerik. Az evangéliumi történet szerint Szent Tamás apostol ezen a napon győződött meg Jézus feltámadásáról, ami a hit és a kétely kérdését állítja a középpontba.

A fehérvasárnap néphagyományai Magyarországon

A fehérvasárnap nemcsak egyházi ünnep, hanem gazdag népi hagyományokkal is rendelkezik. Magyarországon ezen a napon alakult ki a komálás és a mátkálás szokása.

  • A komálás során családok komatálat küldtek egymásnak, ezzel jelezve a leendő keresztszülői kapcsolatot. Ez lehetett egyszerű ajándék – például hímes tojás vagy gyümölcs –, de akár bőséges ünnepi tál is.
  • A mátkálás ezzel párhuzamosan a fiatal lányok barátságkötésének ünnepélyes formája volt. A mátkák tojást vagy ajándékot cseréltek, és kapcsolatuk sokszor egy életre szólt.
Mátkatálat vivő kislányok
Fotó: Ismeretlen - http://www.sarkoz.extra.hu/archivfoto.html, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68072543 / Wikipedia

Egy hagyomány, amely ma is üzen

Bár a modern társadalomban sok népszokás háttérbe szorult, a fehérvasárnap üzenete ma is aktuális. A közösség, a kapcsolatok megerősítése és az újrakezdés gondolata olyan értékek, amelyek túlmutatnak a vallási kereteken.

A fehérvasárnap így nemcsak egyházi ünnep, hanem emlékeztető is: 

a húsvéti időszak lezárásával egy új, tisztább és tudatosabb élet lehetősége is megszületik.

Cikkünk a Wikipedia Fehérvasárnap című szócikke alapján készült.

Ez is érdekelheti:

A torinói lepel rejtélye: mit tudunk biztosan, és mit mondanak a legfrissebb kutatások?

A világ egyik legismertebb vallási ereklyéje az a szövet, amelyről sokan úgy vélik, Jézus Krisztus halotti leple volt. A tudomány a modern kutatások ellenére sem tudott máig egyértelmű választ adni számos kérdésre – bár az utóbbi évek kutatásai új technológiákkal is vizsgálták a rejtélyes torinói leplet.

A tudósok szerint Jézus két csodája valóban megtörtént

Misztikus eseményekről mesél a Biblia, köztük Jézus különleges tetteiről. A valódi csoda lehetőségét most tudósok is vizsgálták, és meglepő következtetésre jutottak a halfogás kapcsán.

 

 

