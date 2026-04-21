A Masterplast Hungária Kft. azonnali hatállyal felfüggesztette a Hungarocell Felújítási Programot. A födémszigetelési program nem véletlenül volt népszerű: egy olyan konstrukcióra épült, amelyben minden szereplő nyert. A döntés április 17-től érvényes, és határozatlan időre szól – tájékoztat a Haon.

Felfüggesztették a népszerű födémszigetelési programot

Fotó: MW-archív

A háttérben a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel kötött hosszútávú megállapodás állt. A Masterplast szervezőként és anyagbiztosítóként a szigetelőanyagokat biztosította a programhoz, míg a kivitelezési munkákat szerződött kivitelezők végezték el.

A lakosság a szigetelési munkálatok révén energiát takarított meg, az így keletkező mennyiséget pedig úgynevezett Hitelesített Energiamegtakarításként (HEM) lehetett elszámolni és értékesíteni. Ezt a megtakarítást az energiakereskedők megvásárolták, mivel ezzel tudták teljesíteni a számukra előírt jogszabályi kötelezettségeket.

Ingyenes födémszigetelési programmal verik át áldozatukat a csalók

Az elmúlt napokban több vármegyében is megszaporodtak azok az esetek, amikor magukat vállalkozónak kiadó idegenek, feltehetőleg csalók, államilag támogatott födémszigetelési akciót kínálva csengetnek be családi házakba. A helyiek véleménye szerint azonban sok esetben nem valódi munkavégzésről van szó, hanem előre kitervelt felderítésről.