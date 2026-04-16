Most érkezett! Földrengés volt Magyarországon

Csütörtök kora hajnalban 01:30-kor 2,5 magnitúdójú földrengést észlelt a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Magyarország és Horvátország határán – írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Földrengést észleltek Magyarország és Horvátország határán Somogy megyében. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A földrengést a Somogy vármegyei Bolhó közelében jegyezték, a lakosság az epicentrum közelében érezhette is a földmozgást.

Bolhóról egy bejelentés érkezett az eset kapcsán.

Károkról eddig nem érkezett bejelentés.

Ahogy arról az Origo április elején beszámolt, 7,4-7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg az indonéziai Sulawesi és az Észak-Molukka-szigetek térségét; legalább egy ember meghalt, több épület megrongálódott. A földrengés során kisebb cunamihullámokat is észleltek.

Az idén a tudósok egy különösen erős El Niño jelenségre figyelmeztetnek, amely várhatóan jelentős hatással lesz a globális időjárásra. A jelenség hatása előre nehezen kiszámítható, de a Washington Post meteorológusa, Ben Noll szerint a szárazságok, áradások, hőhullámok és hurrikánok helye, intenzitása és gyakorisága is megváltozhat. A legújabb európai modellek szerint augusztusig 22 százalék az esélye a szuper El Niño kialakulásának.