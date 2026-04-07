Erre készüljön Budapesten – lezárások béníthatják meg a főváros több pontját

Budapest, 2026. április 6., hétfő (MTI) – Az amerikai alelnök, J. D. Vance látogatása miatt forgalmi rend változás lép életbe a fővárosban április 7-én, kedden délelőtt és délután, valamint április 8-án, szerdán délelőtt. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a lezárások többek között a repülőtér környékét, az M3-as autópálya fővárosi szakaszát, a Budai Várat és a belváros több részét is érintik.
A repülőtérnél is komoly forgalomkorlátozások jönnek
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében:
- kedden várhatóan 10 és 11 óra,
- szerdán pedig 11 és 12 óra között 25-40 perces forgalomkorlátozásra kell számítani.
A BKK jelezte:
ebben az időszakban a 100E és a 200E autóbuszokat is akár 40 percre megállíthatják, és sem busszal, sem más járművel nem lehet megközelíteni a repteret.
Több útvonalon lesz forgalmi rend változás
Kedden délelőtt, majd a nap folyamán több alkalommal is szakaszos és időszakos lezárások várhatók a delegáció útvonalán, egyebek mellett
az M4-es autóút, az M0-s autóút, az M3-as autópálya, az Andrássy út, a Lánchíd, a Budai Vár, valamint a Kerepesi út térségében.
Szerdán délelőtt:
a Zugligeti út, a Béla király út, az Istenhegyi út, a BAH csomópont, a Villányi út, majd onnan a reptér felé vezető útvonal lesz érintett.
A tömegközlekedés is változik
A BKK közölte:
a lezárások idején a járatok terelve közlekednek, az Andrássy út ismételt lezárásakor pedig az M1-es metrót is leállítják.
A társaság elsősorban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró használatát ajánlja.
Kedden a Budai Vár térségében a 16-os és a 216-os autóbusz nem közlekedik, a 16A és a 116-os rövidített útvonalon jár, a Budavári Sikló pedig nem üzemel.
