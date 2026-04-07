J. D. Vance Budapesten – komoly üzenetet hoz Washingtonból

Erre készüljön Budapesten – lezárások béníthatják meg a főváros több pontját

Forgalomkorlátozásokra és lezárásokra kell készülni Budapesten az amerikai alelnök látogatása miatt kedden és szerdán. A forgalmi rend változása a közúti közlekedés mellett a tömegközlekedést is érinti, ezért a BKK azt kéri, hogy mindenki a megszokottnál korábban induljon el.
Budapest, 2026. április 6., hétfő (MTI) – Az amerikai alelnök, J. D. Vance látogatása miatt forgalmi rend változás lép életbe a fővárosban április 7-én, kedden délelőtt és délután, valamint április 8-án, szerdán délelőtt. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a lezárások többek között a repülőtér környékét, az M3-as autópálya fővárosi szakaszát, a Budai Várat és a belváros több részét is érintik.

A repülőtérnél is komoly forgalomkorlátozások jönnek

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében: 

  • kedden várhatóan 10 és 11 óra, 
  • szerdán pedig 11 és 12 óra között 25-40 perces forgalomkorlátozásra kell számítani. 

A BKK jelezte: 

ebben az időszakban a 100E és a 200E autóbuszokat is akár 40 percre megállíthatják, és sem busszal, sem más járművel nem lehet megközelíteni a repteret.

Több útvonalon lesz forgalmi rend változás

Kedden délelőtt, majd a nap folyamán több alkalommal is szakaszos és időszakos lezárások várhatók a delegáció útvonalán, egyebek mellett 

az M4-es autóút, az M0-s autóút, az M3-as autópálya, az Andrássy út, a Lánchíd, a Budai Vár, valamint a Kerepesi út térségében.

Szerdán délelőtt:

a Zugligeti út, a Béla király út, az Istenhegyi út, a BAH csomópont, a Villányi út, majd onnan a reptér felé vezető útvonal lesz érintett.

A tömegközlekedés is változik

A BKK közölte: 

a lezárások idején a járatok terelve közlekednek, az Andrássy út ismételt lezárásakor pedig az M1-es metrót is leállítják.

A társaság elsősorban az M2-es, az M3-as és az M4-es metró használatát ajánlja. 

Kedden a Budai Vár térségében a 16-os és a 216-os autóbusz nem közlekedik, a 16A és a 116-os rövidített útvonalon jár, a Budavári Sikló pedig nem üzemel.

A rozsdaövezetből a Fehér Házig: J.D. Vance története Budapest felé tart

A hamarosan Budapestre látogató amerikai alelnök életútja az egyik legkülönlegesebb felemelkedéstörténet a mai politikában. J.D. Vance a leszakadó amerikai vidék világából jutott el a hatalom csúcsára, miközben végig megőrizte kapcsolatát az „elfeledett emberek” valóságával. A Híradó.hu összeszedte az alelnök életének mérföldköveit.

Többször elismerőleg méltatta a magyar kormányt az amerikai alelnök, aki kedden Budapestre érkezik

Több alkalommal is példaként állította az amerikai politikusok elé a magyar kormány intézkedéseit J. D. Vance amerikai alelnök. Vance különösen a családpolitika és az oktatás terén tartja figyelemre méltónak a magyar politikát.

 

 

