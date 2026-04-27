Újabb időjárási rekord dőlt meg Budapesten

Vasárnap reggel erős széllökést mértek a János-hegyen. A fővárosi szélrekord Budapesten dőlt meg, miután óránként 80 kilométeres széllökést rögzítettek. A HungaroMet szerint ez új csúcsot jelent április 26-ra.
Megdőlt a fővárosi szélrekord Budapesten, ahol a János-hegy meteorológiai állomásán 80 kilométeres széllökést mértek. A HungaroMet szerint az adat új rekordot jelent április 26-ra.

Megdőlt a fővárosi szélrekord vasárnap (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Vasárnap egy száraz hidegfront haladt át az országon, ezért a legtöbb helyen napos, de szeles idő volt. A délnyugati határszél és a Bükk szélvédettebb részei kivételével sokfelé erős, nagyobb területen viharos északnyugati, északi szél fújt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig a legerősebb széllökések a 80 km/órát is meghaladták – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldalán.

Megdőlt a fővárosi szélrekord vasárnap reggel – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.

Azt írták: 

vasárnap, április 26-án szeles napra ébredtek a budapestiek, a reggeli órákban Budapest János-hegy meteorológiai állomáson óránként 80 kilométeres széllökést mértek, ezzel pedig megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi legnagyobb széllökés rekordja.

Hozzátették: korábban ezen a napon 2019-ben Budapest Ferihegy állomáson mértek óránkénti 76 kilométeres széllökést – írja az MTI.

Fagyos reggelekkel és változékony napokkal indul az előttünk álló időszak. Az időjárás a héten naposabb órákat, záporokat és hűvösebb fordulatot is tartogat. A hét közepére a szél is erősebben éreztetheti hatását.

 

